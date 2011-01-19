40 مدرسه در قزوین به رایانه مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، جعفر حبیبی بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه تخصصی معاونان، مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش استان با معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش که درسالن کنفرانس ناحیه دو برگزار شد، تصریح کرد: با توجه به رویکرد جدید وزارتخانه به مقطع ابتدایی باید با استمرار تشکیل جلسات کارشناسی برای کاهش فاصله نیروهای ستادی و صف برای رسیدن به نتایج اجرایی اقدام کنیم.

وی افزود: حضور مسئولان ارشد وزارتخانه در استانها و آشنایی با دیدگاه معلمان و کارشناسان کار ارزشمندی است که می تواند به به نتایج خوبی در تصمیم گیریها و برنامه ریزی منجر شود.

وی تحول در نظام آموزشی کشور را منوط به تغییر در سیستم آموزشی دوره ابتدایی دانست و تصریح کرد: اگر بدنبال تحول بنیادی در آموزش و پرورش هستیم باید این کار را از پیش دبستانی و مقطع ابتدایی شروع کنیم و خوشبختانه با رویکرد مسئولان ارشد کشور و تامین بستر آن در استانها شاهد اجرایی شدن این کار بزرگ در نظام تعلیم و تربیت کشوریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطرنشان کرد: خوشبختانه با جدی گرفتن تحقق مدارس هوشمند در کشور، بستر مناسب برای اجرای این کار در استان قزوین هم فراهم شده و با تجهیز 40 مدرسه به رایانه و امکانات مدرن آموزشی در صددیم سایر مدارس را نیز به این وسایل مدرن مجهز و زمینه ارتقاء کیفی تحصیل را مهیا کنیم.

حبیبی گفت: از محل اعتبارات فرهنگی اختصاص یافته به استان بخش زیادی از وسایل مورد نیاز مدارس استان در سال آینده تامین خواهد شد.

وی تکریم و حفظ جایگاه و منزلت معلم را مهم ارزیابی کرد و با تقدیر از وزیر آموزش و پرورش در ارتقاء این جایگاه اظهار داشت: در کنار خدمات مناسب رفاهی و بهداشتی و با مساعدت های انجام شده تمامی معوقه و طلب معلمان استان پرداخت شده و هیچ فرهنگی مطالبه ای از آموزش و پرورش استان قزوین ندارد.