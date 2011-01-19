  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۴۹

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

مربیان کره تماشاگر ویژه بازی ایران/ گروه پنج نفره تیم قطبی را آنالیز می‌کنند

تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی مقابل امارات صف‌آرایی کرده است که در جایگاه ویژه ورزشگاه قطر اسپورت دوحه مربیان تیم ملی کره جنوبی حضور دارند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه، "چو وانگ رائه"، سرمربی تیم ملی کره جنوبی به همراه چهار نفر از اعضای کادر فنی این تیم به ورزشگاه قطر اسپورت آمده‌اند تا ضمن آنالیز بازی تیم ملی کشورمان برای بازی روز شنبه با آگاهی از شرایط حریف خود به میدان بیایند.

تیم ملی فوتبال کشورمان شنبه شب در آخرین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا در ورزشگاه قطر اسپورت دوحه به مصاف تیم کره جنوبی خواهد رفت.

از دیگر تماشاگران ویژه دیدار ایران و امارات می توان به علی کفاشیان و دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال اشاره کرد.

