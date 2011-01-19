به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، احمدرضا لاهیجان‌زاده بعدازظهر چهارشنبه در نشست راهبردی استانداری اصفهان اظهار داشت: شورای اسلامی شهر اصفهان به وعده‌های خود برای در اختیار گذاشتن فرهنگ‌سراهای رسانه برای امر آموزش حفظ محیط زیست به این سازمان عمل نکرده است.

وی با انتقاد از اینکه شهرداری اصفهان همه فضای شهر اصفهان را متعلق به خود می‌داند، تصریح کرد: شهرداری هیچ اجازه‌ای به دیگر سازمان‌ها برای فعالیت در زمینه‌های مختلف مانند مدیریت پسماند شهری نمی‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تاکید کرد: عدم اعلام آمادگی ارگان‌های دیگر نیز با این نهاد به دلیل سدهایی است که این نهاد برای فعالیت در شرایط گوناگون ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه برای نصب حتی یک پلاکارد در سطح شهر و برای فرهنگ‌سازی حفظ محیط زیست، باید هزینه‌‌های مختلفی را به شهرداری پرداخت کنیم، گفت: این قوانین اداری سبب عدم تمایل سازمان‌ها برای فعالیت و همکاری با شهرداری اصفهان شده است.

لاهیجان‌زاده ادامه داد: سال گذشته سازمان محیط زیست در جلسه شورای شهر اصفهان به منظور آموزش مدیریت پسماند اعلام آمادگی کرد، این در حالی است که با وجود موافقت در جلسه مذکور تاکنون هیچ اقدامی در این راستا از طرف شهرداری اصفهان صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: تصمیم داشتیم در فرهنگسرا‌های رسانه شهرداری یک روز در هفته را به آموزش مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست برای گروه‌های مختلف بپردازیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه در صورتی که سازمان و مسئولان در کنار یکدیگر فعالیت کنند، می‌توانیم به نتایج مطلوبی دست یابیم، اظهار داشت: تک‌روی شهرداری در این زمینه‌ها برای استان اصفهان سودمند نیست.

وی اضافه کرد: همکاری شهرداری‌ها با دیگر نهاد‌ها تاثیر خوبی برای حفظ محیط زیست شهری اصفهان دارد.