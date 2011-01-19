6 میلیون تن روغن سرطان زای آسکارل در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عبدالوهاب سهل‌آبادی بعدازظهر چهارشنبه در نشست راهبردی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه سال‌های سال است که ترانسفرماتورهای که در ایران وجود دارد روغنی به نام آسکارل را تولید می‌کند، بیان داشت: این ماده بسیار خطرنک و سرطان‌زا است .

وی تاکید کرد: تاکنون هیچ اقدامی به منظور منهدم کردن آن نشده است و این روغن تاثیرات منفی بسیاری برای آلودگی هوای اصفهان دارد .

مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان اصفهان با تاکید بر اینکه پیگیری‌های متعددی را برای وارد کردن تکنولوژی برای از بین بردن این روغن‌ سرطان‌زا به کار برده‌ایم، گفت: نشست‌‌هایی با استاندار اصفهان داشته‌ایم که سرانجام تاییدیه مثبتی در این زمینه دریافت کردیم .

وی به ارائه طرح جامعی با توجیه اقتصادی و زیست محیطی در زمینه انهدام روغن آسکارل اشاره کرد و گفت: این طرح مورد بررسی قرار گرفته است و مکانی نیز به این منظور در حال تعبیه است .

سهل‌آبادی افزود: به همین منظور با شرکت CSM ایتالیا وارد مذاکره شده‌ایم تا از تجربیات آنها در زمینه فوق استفاده کنیم .

وی بیان داشت: در این زمینه بیش از 70 درصد نیاز این تکنولوژی در ایران ساخته می‌شود و قصد داریم 100 درصد روغن آسکارل خطرناک را از بین ببریم .

مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان اصفهان میزان روغن آسکارل موجود در کشور را 6 میلیون تن دانست و تاکید کرد: در سال گذشته هیچ روغن آسکارلی در کشورهای دنیا وجود نداشت و دستور حذف کامل آن را داده بودند .