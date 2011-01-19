  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۲۳

6 میلیون تن روغن سرطان زای آسکارل در کشور وجود دارد

6 میلیون تن روغن سرطان زای آسکارل در کشور وجود دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: در حال حاضر در کشور 6 میلیون تن روغن آسکارل سرطان‌زا و خطرناک در کشور وجود دارد که هدف اصلی ما از بین بردن این میزان است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عبدالوهاب سهل‌آبادی بعدازظهر چهارشنبه در نشست راهبردی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه سال‌های سال است که ترانسفرماتورهای که در ایران وجود دارد روغنی به نام آسکارل را تولید می‌کند، بیان داشت: این ماده بسیار خطرنک و سرطان‌زا است.

وی تاکید کرد: تاکنون هیچ اقدامی به منظور منهدم کردن آن نشده است و این روغن تاثیرات منفی بسیاری برای آلودگی هوای اصفهان دارد.

مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان اصفهان با تاکید بر اینکه پیگیری‌های متعددی را برای وارد کردن تکنولوژی برای از بین بردن این روغن‌ سرطان‌زا به کار برده‌ایم، گفت: نشست‌‌هایی با استاندار اصفهان داشته‌ایم که سرانجام تاییدیه مثبتی در این زمینه دریافت کردیم.

وی به ارائه طرح جامعی با توجیه اقتصادی و زیست محیطی در زمینه انهدام روغن آسکارل اشاره کرد و گفت: این طرح مورد بررسی قرار گرفته است و مکانی نیز به این منظور در حال تعبیه است.

سهل‌آبادی افزود: به همین منظور با شرکت CSM ایتالیا وارد مذاکره شده‌ایم تا از تجربیات آنها در زمینه فوق استفاده کنیم.

وی بیان داشت: در این زمینه بیش از 70 درصد نیاز این تکنولوژی در ایران ساخته می‌شود و قصد داریم 100 درصد روغن آسکارل خطرناک را از بین ببریم.

مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان اصفهان میزان روغن آسکارل موجود در کشور را 6 میلیون تن دانست و تاکید کرد: در سال گذشته هیچ روغن آسکارلی در کشورهای دنیا وجود نداشت و دستور حذف کامل آن را داده بودند.

وی هدف اصلی را انهدام تمام روغن‌های آسکارل در سطح کشور دانست و تصریح کرد: انتظار داریم به ما کمک قانونی کنید تا بتوانیم این دستگاه را هر چه سریعتر راه‌‌اندازی کنیم.

کد مطلب 1236365

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها