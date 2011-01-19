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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۰۴

از سوی رئیس جمهور/

نشان ملی ایثار به خانواده سه شهید استان یزد اعطا شد

نشان ملی ایثار به خانواده سه شهید استان یزد اعطا شد

یزد - خبرگزاری مهر: محمود احمدی‌ نژاد در دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران استان یزد، به خانواده سه شهید این استان نشان ملی ایثار اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور کشورمان شامگاه چهارشنبه ‌با خانواده شهدا و ایثارگران استان یزد دیدار کرد و با اهدای نشان ملی ایثار به والدین سه شهید این استان از مقام والای شهیدان تجلیل کرد.

کوکب احمدی‌چاه افضلی مادر شهید محمد‌رضا فتوحی اردکانی، نرجس محمد‌کریمی مادر شهید محمد‌رضا شرب ‌العینی و بتول دهقان اشکذری مادر شهید حسین رشیدی‌فر، ‌‌والدین شهدایی بودند که رئیس جمهور از آنها تقدیر کرد.

احمدی نژاد تا دقایقی دیگر در جمع خانواده شهدای ایثارگران استان یزد سخنرانی خواهد کرد.

کد مطلب 1236366

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