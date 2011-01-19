بیست و سه قطعه شهنازی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در این اثر پیش در آمدها و رنگ های استاد شهنازی از جمله پیش در آمد های شور،بیات ترک،افشاری،دشتی،چهارگاه،همایون،ماهور،بیات اصفهان،ضربی دشت ،رنگ بیات ترک،دو ضربی و رنگ چهارگاه و...نت نویسی و ارائه شده است.

طلایی در مقدمه کتاب در باره شهنازی می نویسد:"استاد علی اکبر شهنازی از معدود کسانی است که بار حفظ میراث موسیقی دستگاهی ایران را به دوش کشیده و به هنگام کم اقبالی اش آن را از خطر فراموشی رهانید.این استاد بزرگ نه تنها امانت دار خاندان و ادامه دهنده راه هنرمندانی بود که این موسیقی را حفظ کرده و به آن اعتبار بخشیده بودند،بلکه به عنوان یک آموزگار و هنرمند هدف مند و دلسوز با بردباری و جدیت تمام طی مدت بیش از 60 سال آموزش اجرا و آفرینش آثار بدیع ،لحظه ای از عرضه نوع هنر ناب و با تشخص موسیقی ایرانی به جویندگان آن فرو گذار نکرد".

چاپ سوم کتاب بیست و سه قطعه در 68 صفحه به قطع رحلی و با شمارگان سه هزار جلد، به قیمت دو هزار تومان به تازگی منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.