مدارس سمپاد همدان زیر پوشش فعالیتهای قرآنی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد رضا حاجیلو با بیان اینکه فعالیت قرآنی در مدارس سمپاد نیز در اولویت برنامه های وزارت آموزش و پرورش است، اظهارداشت: برای رفع مشکلات و نیازهای مراکز آموزشی سمپاد همدان چهار نشست برگزار شد که دستاوردهای بسیار با ارزشی را به همراه داشت.

وی در خصوص فعالیت های عمرانی نمایندگی سمپاد همدان گفت: نصب وسایل ورزشی در محوطه مراکز آموزشی، نقاشی کلاس ها و ساخت نمای ورودی، تکمیل و راه اندازی نمازخانه، سالن اجتماعات، کتابخانه و سایت رایانه با کمک و همیاری والدین خیر از فعالیت های این بخش است.

حاجیلو گفت: راه اندازی کتابخانه های مجازی راهنمایی علامه حلی با یکصد و شست هزار عنوان کتاب و راه اندازی سیستم کنفرانس صوتی آموزشی دبیران علامه حلی از فعالیت های غیر عمرانی نمایندگی سمپاد استان همدان است.