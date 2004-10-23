اولين محصول دست ورزي شده ژنتيكي كشور بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، فناوري مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي نقش و جايگاه ويژه اي را در كشاورزي به خود اختصاص داده است. بر اساس اصول مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي چندي پيش اولين محصول برنج تراريخته (رقم طارم مولايي) توسط پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي كرج حاصل شد.

با توجه به بحث هاي فراواني كه در مورد اين برنج دست ورزي شده ژنتيكي مطرح شده است، خانه كشاورز ايران در نشستي به ارزيابي اين محصول مي پردازد.



در اين نشست دكتر عيسي كلانتري مشاور رئيس جمهور و دبير كل خانه كشاورز به بررسي اين محصول مي پردازد. اين نشست دوشنبه چهارم آبان برگزار مي شود.