اهدا جهیزیه به 1900 نوعروس کمیته امداد در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن رضایی در نشست بررسی وضعیت مدد جویان همدان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون شش میلیارد ریال اعتبار از محل منابع این نهاد برای تامین جهیزیه مددجویان زیر پوشش این نهاد در استان همدان هزینه شده است.

رضایی افزود: چهار میلیارد ریال نیز از محل کمک های مردم خیر و نیکوکار استان همدان برای تامین جهیزیه مددجویان هزینه شده است.

وی اضافه کرد: از مجموع جهیزیه اهدا شده به نوعروسان، یک هزار 184 مورد جهیزیه کلی، 450 مورد جهیزیه موردی به اقشار نیازمند و 290 مورد هدیه زوج بوده است.

رضایی گفت: همچنین این نهاد 45 مورد جهیزیه نیز برای ازدواج مجدد بانوان زیر پوشش تامین کرده که برای این تعداد جهیزیه 11 میلیارد ریال اعتبار هزینه کرده است.

معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان یاد آور شد: کمیته امداد امام خمینی همدان 100 هزار نفر را زیر پوشش قرار داده است.

رئیس اداره مسکن و ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان نیز گفت: در دهه فجر امسال 49 مسکن شهری و روستایی مددجویی در شهرستان همدان به متقاضیان واگذار می شود.

محمد قیاسوند افزود: از این تعداد، 24 واحد مسکن شهری در همدان و 25 واحد مسکن روستایی در روستاهای بخش شرا احداث و آماده واگذاری است.

وی اظهار داشت: شش میلیارد و 600 میلیون ریال از محل منابع و اعتبارات امداد، خودیاری مددجویان، کمک خیرین و اعتبارات استانی برای احداث این واحدها هزینه شده است و به طور میانگین هر واحد 135 میلیون ریال هزینه داشته است.