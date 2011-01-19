به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، روز سیزدهم و پایانی از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 19:45 امروز سه‌شنبه با برگزاری دو بازی همزمان آغاز شده که در پایان نیمه نخست این دیدارها ایران برابر امارات به تساوی بدون گل رضایت داد و تیم عراق هم با یک گل از کره‌شمالی پیش افتاده است.

در یکی از این دیدارها که در گروه D و با قضاوت "کیم دونگ - جین" از کره‌جنوبی در ورزشگاه قطراسپورت در حال برگزاری است، تیم ایران برابر امارات به تساوی بدون گل رضایت داد. آرش افشین و محسن بنگر بازیکنان اخطاری تیم ملی کشورمان در نیمه نخست این دیدار بودند.

تیم ملی ایران در این نیمه با ترکیب شهاب گردان، محسن بنگر، فرشید طالبی، احسان حاج صفی، خسرو حیدری، آندارنیک تیموریان، قاسم حدادی‌فر، محمد نوری، محمد غلامی، آرش افشین و مسعود شجاعی (کاپیتان) برابر امارات به میدان رفت.

همچنین در دیداری همزمان که با قضاوت "محمد صالح سوبخیدین" در ورزشگاه الریان در حال برگزاری است، تیم فوتبال عراق با تک گل دقیقه 22 جاسم کرار از تیم کره‌شمالی پیش افتاده است.

تیم ایران با 6 امتیاز به عنوان تیم نخست این گروه راهی مرحله یک‌چهارم نهایی این مسابقات شده است و 3 تیم امارات، کره‌شمالی و عراق برای صعود از این گروه تلاش می‌کنند.