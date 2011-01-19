جوانان سیستان و بلوچستان در وزنه برداری استعداد کم نظیری دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حسین رضا زاده عصر چهارشنبه در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان در زاهدان، حسن توجه دولت مهرورز به امر ورزش برای توسعه اماکن ورزشی در مناطق محروم از جمله سیستان و بلوچستان را شایسته تقدیر دانست.

وی اظهار داشت: این فدراسیون آمادگی خود را برای شناسایی و آموزش و جذب ورزشکاران سیستان و بلوچستان اعلام می کند.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: حضور قهرمانان ملی در جمع جوانان و ورزش دوستان این استان مایه دلگرمی و تشویق آنان است.

وی بیان داشت: تاریخ این استان سرشار از پهلوانی و دلاورمردی و نشانی از دیار قهرمان پرور ایران زمین است و جوانان این منطقه استعداد و توانمندی های بالقَوه ای در رشته های مختلف ورزشی دارند.

وی افزود: جوانان و نوجوانان این خطه ثابت کرده اند که در صورت حمایت و فراهم کردن امکانات لازم برای آنان، می توانند در مسابقات ملی و بین المللی خوش بدرخشند.

اختصاص 10 درصد بودجه سالانه استان به ورزش نشان توجه به ورزش است

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اختصاص 10 درصد بودجه سالانه استان به امر ورزش بیانگر توجه ویژه دولت مهرورز به نوجوانان و جوانان این استان است و احداث و بهره برداری از 90 پروژه ورزشی در دولت های نهم و دهم دلیلی بر این مدعاست.

وی اظهار داشت: سرانه فضای ورزشی در استان قبل از دولت نهم برای هر شهروند 5/19 سانتی متر مربع بود که اکنون به بیش از 45 سانتی متر مربع رسیده است.

علی محمد آزاد، همت جمعی را برای شکوفا کردن استعدادهای ورزشی و فرهنگی جوانان سیستان و بلوچستان یک ضرورت اجتناب ناپذیر عنوان کرد.

وی گفت: نبود درآمدهای محلی و دوری از مرکز کشور، هزینه های سنگینی را برای ورزشکاران این استان به همراه دارد که لازم است نهادهای اقتصادی کلان کشور و نیز فدراسیون های ورزشی، نگاه ویژه ای به جوانان مستعد ورزشکار استان داشته باشند.

وی مزیت ها، توانمندی ها و ظرفیتهای بالقوه و بعضا منحصر به فرد سیستان و بلوچستان در زمینه های مختلف اقتصادی، اقلیمی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، فرهنگی و ورزشی این استان را یادآور شد.

ورزشکاران می توانند چهره سیستان و بلوچستان را متحول کنند

ستاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: متاسفانه سرریز شدن ناامنی در کشورهای همسایه بر چهره درخشان سیستان و بلوچستان سایه افکنده است اما ورزشکاران می توانند سیمای واقعی و طلایی استان را در عرصه های ورزشی بازتاب دهند.

حسین رضا زاده به منظور دیدار با مسئولان و ورزشکاران و معرفی محمد رفیع سلطان زاده به عنوان رئیس هیات وزنه برداری استان به زاهدان سفر کرده است.