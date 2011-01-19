نکونام به روی سکوهای ورزشگاه هدایت شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ورزشگاه قطر اسپورت دوحه، جواد نکونام یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی فوتبال کشورمان است که به علت کم اهمیت بودن نتیجه دیدار با امارات از سوی افشین قطبی در فهرست 18 نفره تیم ملی جای ندارد.

نکونام هم بدون توجه به این موضوع روی نیمکت ذخیره‌های تیم ملی نشسته بود که با تاکید داور چهارم مسابقه و به این خاطر که نامش در فهرست تیم ایران جای ندارد به سکوهای ورزشگاه قطر اسپورت هدایت شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی مقابل امارات صف آرایی کرده است که در ترکیب این تیم نسبت به دیدارهای گذشته 9 تغییر دیده می شود.