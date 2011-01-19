5 هزار دانش آموز ابتدایی در مدارس قزوین تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، فاطمه بهرامی عصر چهارشنبه در جلسه تخصصی معاونان، مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش استان با حضور معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در قزوین برگزار شد اظهارداشت: در معاونت ابتدایی استان فعالیت های خوبی انجام شده که سند دوسالانه پس از نقد و بررسی توسط 700 کارشناس در 13 کمیسیون از مهمترین فعالیتهاست.

وی افزود: در استان قزوین 18 هزار و 402 نفر در پایه اول، 17 هزار و 676 نفر در پایه دوم، 17 هزار و 366 نفر در پایه سوم، 16 هزار و 190 نفر پایه چهارم و 12 هزار و 85 نفر در پایه پنجم تحصیل می کنند.

بهرامی تصریح کرد: تعداد معلمان این مقطع نیز دو هزار و 123 نفر زن و 815 مرد هستند که در خصوص مدارس غیرانتفاعی نیز 14 هزار و 739 نفر در پیش دبستانی آموزش می بینند که 11 هزار و 760 نفر در مدارس دولتی با مشارکت مردمی، یک هزار و 84 نفر زیر نظر مهد کودکها و یک هزار و 131 نفر در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنند.

وی گفت: تدریس در دوره ابتدایی کاملا تخصصی است لذا در استخدام های جدید باید افرادی با مدارک مرتبط، علاقمند به کار جذب شوند تا درکنار معلمان مجرب بتوانند بخوبی ایفای وظیفه کنند.

بهرامی اضافه کرد: در راستای تشویق دانش آموزان به مطالعه با اجرای طرح یارمهربان 232 هزار و 638 کتاب توسط دانش اموزان ابتدایی و پیش دبستانی مطالعه شد که با توجه به اینکه 80 درصد شخصیت افراد در این مقطع شکل می گیرد فرهنگ سازی در این دوره کاملا منطقی و اصولی است.