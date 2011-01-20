نفس مرغهای گلستان نیز تنگ شد/ تلفات شدید در مرغداریها

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نیوکاسل یک بیماری ویروسی واگیردار شایع در میان بسیاری از انواع پرندگان است که دستگاه تنفسی، دستگاه گوارشی، روده‌ای و دستگاه عصبی را درگیر می‌کند و نیوکاسل مهمترین عامل مرگ و میر پرندگان پرورشی در جهان است.

تنگی نفس و سرفه، نشانه‌های عصبی چون افسردگی، بی‌اشتهایی، افتادن بال‌ها و فلجی، گیج خوردن سر و گردن، به دور خود چرخیدن، لرزش، تورم چشم و گلو، اسهال آبکی و سبز، و ناهنجاری و کاهش تخم در پرندگان تخم‌گذار از جمله علائم این بیماری ویروسی است.

بر اساس آمار موجود، تاپایان سال 1388 تعداد واحدهای تولید مرغ گوشتی استان 665 واحد با ظرفیت اسمی 71 میلیون و 685 هزار قطعه در سال بود که عملکرد واقعی تولید گوشت مرغ درسال 1388 به مقدار 90 هزار و 524 تن معادل 50 میلیون و 291 هزار قطعه بوده است.

گلستان براساس آمار موجود تعداد هشت واحد کشتارگاه طیور با ظرفیت اسمی سه میلیون و 450 هزار قطعه در سال دارای پروانه بهره برداری است و طبق بررسی انجام شده ظرفیت عملی این واحدها دو میلیون و 400 هزار قطعه در سال حدود 70 درصد ظرفیت اسمی است.

با توجه به شیوع بیماری نیوکاسل و بروز تلفات در واحدهای مرغداری این استان، کارشناسان دامپزشکی استان بر لزوم جلوگیری از عرضه مرغ زنده صنعتی در بازار با همکاری نیروی انتظامی ، سد معبر شهرداری تاکید دارند.

پرهیز از رها سازی تلفات مرغداری ها در خارج از فارم ها ی مرغداری با همکاری اداره راه ، فرمانداری ها و دهیاری های روستاها، اصلاح ساختار مرغداریها و تعطیلی واحدهای غیرمجاز با همت امور دام جهاد کشاورزی استان و شهرستانها، اداره کل محیط زیست استان و شبکه های بهداشت در سطح شهر و خانه های بهداشت روستاها از دیگر پیشنهادات است.



توقف توسعه کمی مرغداریها در یک مقطع زمان 5-3 ساله علی رغم مستعد بودن استان در این صنعت با همکاری جهاد کشاورزی استان و محیط زیست و ارتقا سریع ضوابط بهداشتی کلیه کشتارگاههای طیور،کارخانجات خوراک دام و طیور نیز مورد تاکید کارشناسان است.



مدیرکل دامپزشکی گلستان در این زمینه گفت: تغییر شرایط جغرافیایی و عدم بارندگی را از جمله دلایل شیوع این بیماری در استان اعلام کرد.



احمد طبرسا افزود: رعایت نشدن شرایط قرنطیه ای، بهداشتی و مدیریتی عدم استفاده صحیح از واکسیناسیون از دیگر دلایل بروز این بیماری در واحدهای مرغداری استان است.



وی اظهار داشت: بیماری نیوکاسل با منشاء ویروسی تاکنون موجب بروز تلفات شدید در طیور گوشیتی استان شده است.



طبرسا گفت: این بیماری از سال 1329 در کشور تائید شد و وقتی با بیماری برونشیت عجین می شود باعث شدت و حدت تلفات می شود و مرغهای بومی به عنوان مخزن محسوب می شوند.



مدیرکل دامپزشکی گلستان عنوان کرد: پرندگان اهلی و وحشی نسبت به این بیماری حساس هستند و ویروس این بیماری بسیار مقاوم است و ماندگاری طولانی دارد و این بیماری با شیوع فصل سرما شدت بیشتری می گیرد.



طبرسا خاطرنشان کرد: این بیماری در ماههای گذشته از غرب و جبنوب کشور شایع شد و از استانهای غربی استان وارد منطقه شد.



مدیرکل دامپزشکی به مرغداران استان توصیه کرد: از عرضه هرگونه مرغ زنده در سطح استان جلویگری کنند و از رهاسازی مرغهای تلفاتی نیز خودداری کنند.



وی اظهار داشت: اصلاح ساختار مرغداری هاف تعطیلی واحدهای غیرمجاز، توقف توسعه کمی مرغداریها حداقل به مدت پنج سال از دیگر راهکارهاست.



وی اظهار داشت: ارتقای سریع شرایط و ضوابط بهداشتی کشتارگاهها و کارخانجات دانه های مرغ، جلوگیری از فروش کود تازه و کنترل کامل جوجه ریزی رد سطح فارمهای مرغداریها از دیگر پیشنهادات است.



مدیرکل دامپزشکی گلستان، رعایت فاصله بین دو دوره جوجه ریزی در صورت مشاهده بیماری به مدت حداقل 30 روز، استفاده از بیمه برای مرغهای گوشتیف جلویگری از تردد اضافی در مرغداریها، ایجاد فضای کافی برای تعویض لباسهای کارگران از دیگر موارد است.



فراوری کود مرغ و حمل بهداشتی کود با همکاری صمیمانه فرماندهی نیروی انتظامی استان، استفاده از بیمه اجباری برای کلیه فارم های گوشتی با همکاری صندوق بیمه کشاورزی و دام و طیور، جلوگیری از عرضه مرغ زنده صنعتی در بازار با همکاری نیروی انتظامی ، سد معبر شهرداری از دیگر توصیه ها به مرغداران استان است.



پرهیز از رها سازی تلفات مرغداری ها در خارج از فارم ها ی مرغداری با همکاری اداره راه ، فرمانداری ها و دهیاری های روستاها، اصلاح ساختار مرغداریها و تعطیلی واحدهای غیرمجاز با همت امور دام جهاد کشاورزی استان و شهرستانها ، اداره کل محیط زیست استان و شبکه های بهداشت در سطح شهر و خانه های بهداشت روستاها از دیگر موارد است.