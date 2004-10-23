برندان روث ، سوپرمن جديد سينما

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"به نقل ازبي بي سي اين هنرپيشه 25 ساله نقشي رااحيا مي كند كه زماني توسط " كريستوفرريو"، هنرپيشه فقيد سينما جان گرفت.

" برايان سينگر"، كارگردان پروژه جديد سوپرمن اعلام كرد به رغم انتظارات موجود اوهمواره تمايل داشت كه ازحضورهنرپيشه اي جوان وناشناخته براي اين نقش استفاده كند.

ازجمله فعاليتهاي " روث "درعرصه بازيگري مي توان به حضوردرمجموعه تلوزيوني " ويل وگريس " اشاره كرد اين درشرايطي است كه نخستين فيلم بلند وي نيزبا نام " كشنده " درنوبت اكران قراردارد.

" برندان روث " ازميان هزاران هنرپيشه آمريكايي ، كانادايي ، انگليسي واستراليايي براي ايفاي اين نقش انتخاب شد.

" الن هورن "، مديراستوديوي فيلم برادران وارنردرمورد اين انتخاب گفت :" ما براين باورهستيم كه برندان هنرپيشه مستعدي است ومي تواند مخاطبان جديد سينما را هيجانزده كند."

فيلمبرداري پنجمين فيلم ازمجموعه آثارسوپرمن درماههاي نخستين سال آينده ميلادي دراستراليا آغازمي شود.اين اثركه هنوزنامي برايش اعلام نشده به احتمال بسياردرسال 2006 مهمان سالنهاي سينما مي شود.