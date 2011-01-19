یازدهمین پیروزی ایران مقابل امارات/ اینجا هم برتری از آن ماست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان تا به امروز 15 بازی مقابل تیم ملی امارات برگزار کرده است که در 11 بازی پیروز بوده، سه بازی با نتیجه تساوی زمین را ترک کرده و تنها در یک بازی دوستانه مقابل این تیم تن به شکست داده است.

در زیر نگاهی گذرا به دیدارهای ایران و امارات شده است:

بازی شماره یک - 5/9/1980

* امارات صفر - ایران 2 ، ورزشگاه العین (دوستانه)

گل‌ها: ایرج دانایی فرد (13) و حسین فرکی (58)

بازی شماره 2 - 7/9/1980

* امارات صفر - ایران 3، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی (دوستانه)

گل‌ها: حسین فرکی (10)، نصرالله عبداللهی (28) و عبدالرضا برزگری (59)

بازی شماره 3 - 1/12/1984

* امارات صفر - ایران 3، ورزشگاه سنگاپور (جام ملت‌های آسیا - مرحله گروهی)

گل‌ها: حمید علیدوستی (27)، شاهرخ بیانی (85) و ناصر محمدخانی (86)

بازی شماره 4 - 8/12/1988

* امارات صفر - ایران یک، ورزشگاه قطر اسپورت (جام ملت‌های آسیا - مرحله گروهی)

گل: فرشاد پیوس (27)

بازی شماره 5 - 1/11/1992

* امارات صفر - ایران صفر، ورزشگاه بیگ آرچ هیروشیما (جام ملت‌های آسیا - مرحله گروهی)

بازی شماره 6 - 2/9/1997

* امارات 3 - ایران یک، ورزشگاه ابوظبی (دوستانه)

گل‌ها: ظهیر بخیت (39)، جاسم الدوخی (48) و بخیت سعد (77) برای امارات و حمید استیلی (70 - پنالتی) برای امارات

بازی شماره 7 - 25/10/2001

* ایران یک - امارات صفر، ورزشگاه آزادی (مقدماتی جام جهانی)

گل: کریم باقری (43)

بازی شماره 8 - 31/10/2001

* امارات صفر - ایران 3، ورزشگاه ابوظبی (مقدماتی جام جهانی)

گل‌ها: علی دایی (8)، کریم باقری (75) و مهرداد میناوند (79)

بازی شماره 9 - 8/8/2006

* ایران یک - امارات صفر، ورزشگاه آزادی تهران (دوستانه)

گل: رضا عنایتی (5)

بازی شماره 10 - 12/1/2007

* امارات صفر - ایران 2 ، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی (دوستانه)

گل‌ها: رسول خطیبی (26 - پنالتی) و ابراهیم صادقی (90)

بازی شماره 11 - 2/6/2008

* ایران صفر - امارات صفر، ورزشگاه آزادی (مقدماتی جام جهانی)

بازی شماره 12 - 7/6/2008

* امارات صفر - ایران یک، طحنون بن محمد العین (مقدماتی جام جهانی)

گل: فریدون زندی (8)

بازی شماره 13 - 19/11/2008

* امارات یک - ایران یک، ورزشگاه آل مکتوم دبی (مقدماتی جام جهانی)

گل‌ها: جمعه عبدالرحیم (20) برای امارات و کریم باقری (81) برای ایران

بازی شماره 14 - 10/6/2009

* ایران یک - امارات صفر، ورزشگاه آزادی تهران (مقدماتی جام جهانی)

گل: علی کریمی (56)

بازی شماره 15 - 19/1/2011

* ایران 3 - امارات صفر، ورزشگاه قطر اسپورت دوحه (جام ملت‌های آسیا - مرحله گروهی)

گل‌ها: آرش افشین (70)، محمد نوری (83) و ولید عباس (4+90 - گل به خودی)