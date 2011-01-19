لاریجانی:سناریوی انگلیسی-آمریکایی-صهیونیستی در پس اختلافات جهان اسلام

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات ،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در اجلاس فوق العاده بین المجالس اسلامی به ابوظبی سفر کرده است چهارشنبه شب با حضور در محل سفارت ایران در امارات با روسای نهادهای ایرانی در امارات دیدار کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به مسائل منطقه اشاره کرد و گفت: مسائل لبنان از پیچیدگی هایی برخوردار شده همچنین در حوزه فلسطین و سودان و تونس مسائل مختلفی در حال وقوع است.

وی گفت: در همین این موارد عوامل تحریک کننده بین المللی یا عناصر فرصت طلب دخیل هستند از سوی دیگر متاسفانه برخی اختلاف نظرها در جهان اسلام وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

لاریجانی افزود: عنصر مخرب بیرونی همواره دردسرساز است و غالبا رد پای آمریکا و صهیونیست ها را می توان در آن دید از جمله در مسئله لبنان پس از آرامش پایداری که ایجاد شده بود شاهد دسایسی از سوی آمریکایی ها بودیم که شاید تصور می کردند از این رهگذر لطمه ای به قدرت و اقتدار نیروهای باسابقه که باعث عزت اسلام شده اند ، وارد کنند اما این ماجرا به ضد خود آنها تبدیل و این موضوع تبدیل به افشاگری علیه آنان شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رهبران مقاومت از این تیزهوشی برخوردارند که برای منافع لبنان و دنیای اسلام کارهای عمیق تری انجام دهند که این می تواند به رسوایی بزرگی برای آمریکایی و برخی کشورهایی که اقداماتشان در منطقه خجالت آور است بینجامد.

وی در خصوص مسئله فلسطین نیز گفت: توطئه های رژیم صیهونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین موجب افزایش قدرت فلسطینی ها و آمادگی بیشتر آنها شده است اما دنیای اسلام در این زمینه کسری خدمت به فلسطین داشته است.

لاریجانی افزود: این کنفرانس ها هر چند کم کار هستند اما باید جایگاهی باشند که این ندای مظلومیت در آنجا سر داده شود و مکانیزم های عملی برای کمک به فلسطین تدبیر شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله تونس نیز در شرایط فعلی مهم است . برخی کشورهای غربی با نگاه ریب آمیز می خواهند طرح های بدلی به مردم تونس تحمیل کنند اما بعید است این روشها جواب دهد زیرا موج بیداری اسلامی امری جوهری و واقعی است.

وی گفت: این حرکت مردمی که در تونس بوجود آمد بعید است که آمریکایی ها و غربی ها بتوانند با فریب کاری با این پدیده مواجه شوند. درک مردم تونس از این روشهای بکار گرفته شده عمیق تر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مسائل جنوب لبنان نیز گفت: پشت این مسائل سناریوی انگلیسی - آمریکایی - صهیونیستی نهفته است. مردم عزیز سودان باید با دقت عمل کنند.

وی در خصوص فراز و فرودهای شرکت ایران در بین المجالس اسلامی نیز گفت: از منظر ما اجلاس بین المجالس اسلامی باید بر روی مسائل عمده جهان اسلام تمرکز کند و از تمرکز در مسائل فرعی پرهیز کند.

لاریجانی گفت: احساس ما این بود برخی اقدامات بین المللی اجلاس را از مسیر اصلی جدا کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تلاش هایی در این زمینه انجام دادیم و اقداماتی کردیم و در نهایت موفق شدیم.

وی ضمن تشکر از رئیس مجلس امارات و دوستان منطقه ای ایران خاطرنشان کرد: این کشورها به این مسئله مهم توجه کرده و اقدامی کردند تا ساختار بین المجالس در جهت کمک مسلمانان به جهان اسلام حفظ شود.

لاریجانی گفت: ما گفتگوهایی با مسئولان اماراتی امروز انجام دادیم احساسم این است که با توجه به منافع مشترک اقتصادی دو کشور گفتگوهای روشنی با دوستان اماراتی باید داشته باشیم تا به درک مشترکی نسبت به موقوف فعلی و شرایط آینده برسیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نباید بگذاریم کشورهای ثالث بین دو کشور که سابقه زیادی در ارتباط با هم دارند رخنه کنند و مشکلاتی ایجاد نمایند.

به گزارش مهر در این دیدار حجت الاسلام سید محمود مدنی امام جمعه مسجد امام حسین دوبی (نماینده مجلس هفتم) حضور داشت. همچنین روسای دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد، بیمارستان ایرانیان، بیمه ایران، بانک صادرات ، سرپرستی مدارس ایرانی، شرکت نفتکش ایران، شرکت ملی نفت، دانشگاه پیام نور ، باشگاه ایرانیان و دفاترهواپیمایی هما ، ایران ایر، آسمان، کیش ایر و ماهان حضور داشتند.

لاریجانی همچنین امروز در حاشیه برگزاری اجلاس فوق العاده بین المجالس با رئیس مجلس امارات نیز گفتگو کرده است.