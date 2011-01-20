سازماندهی مساجد کشور متولی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید مجتبی مکبری در بازدید از کانونهای مساجد گلستان افزود: در ماده پنج برنامه پنجم توسعه، قوانین خوب و جالبی تصویب شده است اما متاسفانه اطلاع رسانی در این زمینه ضعیف بوده است.

مکبری تصریح کرد: در این راستا تمامی وزارتخانه ها و سازمان ها مؤظف شدند در سطح مسئولیتی خود نسبت به تجهیز و ارتقای مساجد اقدام کنند.



وی ادامه داد: ساخت مسجد بین راهی از سوی وزارت راه و توجه به وزارت بهداشت از وظایف این وزارتخانه هاست.



مکبری خاطرنشان کرد: تأسیس کانون در کنار هر مسجد از دیگر بخش های برنامه توسعه پنجم در زمینه مساجد است.



وی گفت: از این پس وزارت مسکن برای ساخت هر مکان تجاری توسط بخش خصوصی و دولتی، باید نسبت به جایگاه مسجد و محل قرارگیری آن نقشه ای طراحی کند و شهرداری ها به تطهیر و تاسیس مساجد موجود و جدید مکلف هستند.



مکبری با بیان اینکه 25 درصد مساجد کشور باید دارای کانون شوند، افزود: استان گلستان دارای دو هزار و 200 مسجد است که از نظر تعداد کانون های موجود 80 تا 100 باب کانون عقب است.



مکبری یادآور شد: اگر کانون های فرهنگی، هنری در مساجد آباد شوند و زیر نظر امام جماعت مساجد فعالیت کنند، دولت نیز سرمایه گذاری بیشتری می کند.