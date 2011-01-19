ایران با شکست امارات مقتدرانه صعود کرد/ عراق حریف استرالیا شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا امروز سه‌شنبه با برگزاری دو بازی همزمان به پایان رسید که با صعود تیم عراق به عنوان هشتمین تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی و رویارویی شاگردان سیدکا با استرالیا در این مرحله همراه شد.

در یکی از این دیدارها که در گروه D با قضاوت "کیم دونگ - جین" از کره‌جنوبی در ورزشگاه قطراسپورت و در حضور بیش از 5 هزار تماشاگر برگزار شد، تیم ایران برابر امارات به پیروزی 3 بر صفر دست یافت تا با 9 امتیاز صعود مقتدرانه‌ای به مرحله حذفی جام داشته باشد. آرش افشین (70)، محمد نوری (83) و ولید عباس (4+90 - گل به خودی) گل‌های ایران را در این بازی به ثمر رساندند.

گل نخست تیم ایران در حالی به ثمر رسید که ارسال زیبای غلامرضا رضایی از جناح راست با ضربه سر زیبای محمد غلامی پس از برخورد به تیر افقی از خط دروازه امارات عبور کرد اما داور به این مسئله توجهی نکرد، ضربه سر تکراری غلامی بار دیگر به تیر دروازه برخورد کرد تا در نهایت آرش افشین با حضور به موقع در محوطه شش قدم دروازه امارات را باز کند.

محسن بنگر و غلامرضا رضایی از تیم ایران و مجید ناصر از تیم امارات بازیکنان اخطاری این مسابقه بودند. ضمن اینکه آرش افشین در دقیقه 78 با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد. خالد سبیل در دقیقه 79 هم پس از تکل خشن روی پای قاسم حدادی‌فر با کارت قرمز داور مواجه شد.

تیم ملی فوتبال ایران در این دیدار با ترکیب شهاب گردان، محسن بنگر، فرشید طالبی، احسان حاج صفی (59- محمد نصرتی)، خسرو حیدری، آندارنیک تیموریان، قاسم حدادی‌فر، محمد نوری، محمد غلامی(84- رضا نوروزی)، آرش افشین و مسعود شجاعی(46- غلامرضارضایی) برابر تیم فوتبال امارات به میدان رفت.

همچنین در دیگر دیدار همزمان که با قضاوت "محمد صالح سوبخیدین" در ورزشگاه الریان انجام شد، تیم فوتبال عراق با تک گل دقیقه 22 جاسم کرار تیم کره‌شمالی را شکست داد تا به عنوان تیم دوم این گروه راهی مرحله حذفی شود.

در پایان دیدارهای گروه‌ D این مسابقات تیم ملی کشورمان با 9 امتیاز به عنوان تیم صدرنشین راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و تیم عراق هم با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه به مرحله بعدی صعود کرد. تیم‌های کره‌شمالی و امارات با یک امتیاز و به خاطر تفاضل گل به ترتیب رده‌های سوم و چهارم گروه را از آن خود کرده و از دور مسابقات کنار رفتند.