آموزش رایانه و مهارت های کارآفزینی از مقطع ابتدایی آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر،‌ محمد آذربایجانی عصر چهارشنبه در جلسه تخصصی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش کشور با معاونان، مدیران و کارشناسان مدارس استان در قزوین گفت: در آستانه تحول در نظام آموزشی کشور باید مقطع ابتدایی مورد توجه جدی کارشناسان قرار گیرد و بسیاری از طرحها در این دوره آغاز و اجرایی شود.

وی افزود: توجه به محتوای دروس ابتدایی، ارائه اطلاعات از طریق رایانه، آماده کردن کودک برای ورود به دنیای مجازی و حرکت مربیان به سمت هدایت گری از اموری است که در طرح تحول باید لحاظ شود.

آذربایجانی تصریح کرد: در این مقطع باید به طرح مهارتهای اسلامی کودکان، دایر کردن پستهای مشاوره ای، کاهش تعدد و تنوع برنامه های جنبی، تامین نیازهای علمی، روانی، جسمی در محتوای کتابهای دبستانی، بازنگری در نرخ سرانه دانش آموزی و کاهش روزهای کاری معلمان ابتدایی توجه اساسی شود تا به نتایج خوبی دست یابیم.

وی تغییر نام این مقطع، مدیریت متمرکز، تامین سخت افزار و نرم افزار مدارس را از دیگر پیشنهادهای معلمان برای طرح در تحول نظام آموزشی کشور دانست و گفت: در این طرح باید معلم به سمت هدایت گری حرکت کند و تنها تعلیم دهنده نباشد و آموزش رایانه و زبان خارجی در دبستانها هم اجباری شود تا کودکان بتوانند برای حضور موثر در عصر الکترونیک آمادگی بیشتری داشته باشند.

در ادامه این جلسه شرکت کنندگان دیدگاههای کارشناسی خود را در طرح تحول نظام آموزشی ارائه کردند.

در پایان این جلسه معاونان و مدیران مدارس استان قزوین مشکلات حوزه آموزشی خود در شهرستانها را نیز مطرح کردند که فاطمه قربان معاون آموزش آبتدایی وزیر آموزش و پرورش به آنها پاسخ داد.