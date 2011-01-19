خروج 4 میلیارد دلار ارز از کشور توسط اتباع افغان/ انبار 12 هزار تن تریاک در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار در حاشیه دیدار نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان با بیان اینکه سه میلیون افغانی در ایران زندگی می‌کنند تصریح کرد: ایران در طول سه دهه گذشته هزینه‌های سنگینی را در برابر حمایت از برادران و خواهران کشور افغانستان پرداخت کرده است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: ایران هزینه‌های سنگینی در مقابل مواد مخدر پرداخت کرده به طوری که بیش از 12 هزار جانباز و سه هزار و 700 شهید یکی از این هزینه‌های بزرگ ایران است. همچنین ما بیش از 700 میلیون دلار اعتبار برای انسداد مرزهای شرق، جنوب شرق و غرب و جلوگیری از ترانزیت مواد مخدرهزینه کرده ایم.

وزیر کشور با بیان اینکه ایران یارانه‌های بسیار زیادی را به صورت مستقیم در زمینه بهداشت و درمان، آموزش و امنیت افاغنه پرداخت می‌کند از تحصیل حدود 300 هزار دانش‌آموز افغانی در مدارس ایران خبر داد و یادآور شد: حدود 17 هزار نفر از اتباع افغان از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران فارغ‌التحصیل شده‌اند و 11 هزار دانشجوی افغانی در کشور مشغول به تحصیل هستند و امسال سه هزار و 700 افغانی نیز در دانشگاه‌های کشورمان پذیرفته شده‌اند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه در مذاکرات با نماینده سازمان ملل آنها نیز به خدمات گسترده جمهوری اسلامی ایران نسبت به اتباع افغان اذعان داشتند تصریح کرد: ایران ارائه خدمات به اتباع کشور افغانستان را به خاطر مشکلاتی که در کشورشان وجود دارد وظیفه انسانی و ایرانی خود می‌داند اما از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد که دم از حقوق بشر می‌زنند نیز انتظار مشارکت در این خدمات را داریم.

نجار افزود: از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می خواهیم با حل مشکلات مسکن و اشتغال مردم افغانستان این اتباع را به وطن خود بازگردانند.

به گفته وزیر کشور، در حال حاضر حدود 12 هزار تن تریاک در انبارهای افغانستان موجود است که لازم است جامعه جهانی و سازمان ملل متحد به این مورد توجه داشته باشد.

وی با بیان این که از زمان حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، میزان تولید مواد مخدر در این کشور افزایش یافته تصریح کرد: بودجه‌ای که سازمان ملل متحد در اختیار ایران برای کنترل مرزها جهت مقابله با ترانزیت مواد مخدر قرار می‌دهد، بسیار ناچیز است، لذا برای کنترل بیشتر به همکاری گسترده سازمان ملل متحد و جوامع جهانی نیاز داریم.