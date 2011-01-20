سیستان و بلوچستان به لحاظ ثبت وقایع چهارگانه حیاتی رتبه 22 را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی زاهدی نیا چهارشنبه شب در جلسه ای که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار شد اظهار داشت: این استان در زمینه واقعه فوت با ثبت 5.8 در هزار رتبه دوم کشوری پس از آذربایجان شرقی را در سالجاری کسب کرد.

وی گفت: در 9 ماه ابتدای امسال این اداره کل موفق به ثبت 15 هزار و 512 واقعه وفات شده که در مدت مشابه سال قبل این رقم 10 هزار و 120 واقعه بوده است.

وی افزود: اکنون 81 درصد ولادت های استان در مهلت قانونی 15 روزه ثبت می شود و هفت درصد وقایع نیز در فاصله 16 تا 30 روز به ثبت می رسد که این آمار بیانگر ارتقای چشمگیر شاخص های ثبت وقایع حیاتی در استان است.

مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان بیان داشت: هدف از امضای تفاهم نامه بین این اداره کل و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گسترش علمی و مفید پوشش شبکه اعلام وقایع حیاتی مناطق روستایی است.

وی گفت: با اجرای این طرح همه مسئولان مراکز بهداشتی و درمانی شهر و روستا، مراکز تسهیلات زایمان ایمن و خانه های بهداشت ملزم به اعلام وقایع ولادت و فوت حوزه خود به نزدیکترین مرکز ثبت احوال یا ماموران حوزه های روستایی ثبت احوال می شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان نیز در این جلسه اظهار داشت: با امضای این تفاهم نامه همه وقایع ولادت و فوت روستاییان مرکز و جنوب استان توسط خانه های بهداشت جمع آوری و به ماموران ثبت احوال اعلام می شود.

منصور شکیبا گفت: براساس این تفاهم نامه نیازهای آماری دانشگاه درباره مسایلی مانند ثبت میانگین سن باروری، علل مرگ و میر کودکان و نوزادان و مادران و سایر موارد فوت نیز تامین می شود.

در این جلسه تفاهم نامه بین اداره کل ثبت احوال استان و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان امضا شد.