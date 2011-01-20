بحث از جهانهای ممکن در تاریخ فلسفه اسلامی نیز وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مجموعه نشستهای گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، نشست "ابن‌سینا و جهانهای ممکن"، روز چهارشنبه، 29 دی‌ با سخنرانی دکتر ضیاء موحد، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در محل این مؤسسه برگزار شد.

موحد با اشاره به اینکه برخی اعتقاد دارند سابقه بحث از جهانهای ممکن به لایب‌نیتس بازمی‌گردد، گفت: این در حالی است که غزالی بطور رسمی از جهانهای ممکن با عنوان جائزات سخن گفته است. بنابراین مسئله جهانهای ممکن موضوعی است که در تاریخ فلسفه ما نیز مورد بحث قرار گرفته و اینکه گفته می‌شود بحث از جهانهای ممکن نزد مسلمانان وجود نداشته، شاید به این معنا باشد که به شکل امروز طرح نشده است.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در ادامه از سه تعبیر متفاوت و رایج در بحث از جهانهای ممکن سخن گفت و افزود: نخستین تعبیر، زبانی است به این معنا که هر جهان ممکن، در واقع مجموعه جملاتی است که در آن جهان صادق هستند و آن جهان را می‌سازند.

وی افزود: تعبیر دوم، متافیزیکی است به این معنا که به واقع جهانهای ممکن وجود دارند. در این نگاه گفته می‌شود در کنار جهان موجود، جهانهایی هستند که به همین میزان واقعی هستند. تعبیر سوم اما کمی متعادلتر از دو رویکرد دیگر است و بر این نکته تأکید دارد که ما می‌توانیم جهانهای ممکن را تصور کنیم . بعنوان مثال در این تعبیر می‌توان جهانی را تصور کرد که در آن آدمها تغییر نکرده‌اند و فردوسی در آن وجود دارد اما شاهنامه هم در آن سروده نشده است. هر چند برخی در بحث از جهانهای ممکن چیزهایی را تصور می‌کنند که به نظر بسیار نامعقول هستند.

مؤلف کتاب "درآمدی به منطق جدید" تصریح کرد: می‌توان تصاویر ملموستری از جهانهای ممکن ارائه داد و بعنوان مثال از جهانهای ممکنی سخن گفت که همه چیزهایی که در جهان واقعی و موجود وجود دارند، در آن جهانهای ممکن نیز وجود داشته باشند یا می‌توان جهان ممکنی را در نظر گرفت که چیزهایی که در جهان واقعی وجود دارند در آنها نباشند یا بالعکس، همچنین می‌توان فرض کرد برخی از این جهانهای ممکن به یکدیگر دسترسی داشته باشند.

این استاد فلسفه و منطق سپس دو گزاره "X ضرورتاً ویژگی F را دارد" و "ضرورتاً X ویژگی F را دارد" را بعنوان مثال طرح کرد و یادآور شد: نکته مهم در گزاره "X ضرورتاً ویژگی F را دارد" این است که این گزاره به جهان واقعی و موجود اشاره دارد. این به این معناست که ضرورتاً هر A و هر B در همه جهانهای ممکن ویژگی F را دارند و بنابراین اگر شی‌ای در یکی از جهانهای ممکن وجود داشته باشد که نقیض این امر باشد آنگاه این گزاره نیز نقض خواهد شد. این درحالی است که گزاره "ضرورتاً X ویژگی F را دارد" به همان جهان ممکنی مربوط است که این سخن در آن گفته می‌شود.

موحد در ادامه با ذکر مثالهایی از ابن‌سینا در اشارات یادآور شد: موضوع جهانهای ممکن ضرورتاً به آن صورتی نیست که در قرن بیستم مورد بحث قرار گرفته بلکه ابن‌سینا پیش از آن با کمال هوشمندی به این موضوع پرداخته است.

مؤلف "منطق موجهات" با اشاره به مقاله‌ای از بارکن، شاگرد کارنپ که در سال 1946 نوشته شده است و مؤلف آن به بحث درباره منطق موجهات پرداخته است، تصریح کرد: بارکن به دو فرمول اشاره کرده که به نام خود وی نیز مشهور شده‌اند. در ادامه کریپکی در نیمه دوم قرن بیستم کوشید دلالتهای صدق و کذب فرمولهای منطق موجهات را مشخص کند. با کوششهای کریپکی بود که مشخص شد دو فرمول بارکن در چه مواردی صادق هستند.

موحد ضمن بیان این نکته که وقتی وی در سال 1976 برای تحصیل از ایران خارج شد، تمام گروههای فلسفه تحلیلی بطور جدی به موضوع منطق موجهات می‌پرداختند، گفت: پس از بازگشت به ایران کوشیدم در آثار تاریخی خودمان جستجو کنم و با کمال تعجب متوجه شدم که این‌سینا هر دو فرمول بارکن را البته به شکل عکس نقیض آن یعنی به شکل سورهای جزئی و امکانی در نظر داشته است.

وی افزود: من ادعا نمی‌کنم که قدما با همه ریزه‌کاریها در این مباحث آشنا بوده‌اند اما نکته مهم این است که آنها نیز در درون سیستم مفهومی خود به این مسائل توجه داشته‌اند. آنها میراثی گرانبها برای ما به جا گذاشته‌اند که در آن مباحث دقتهای بسیاری وجود دارد.