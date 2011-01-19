شرایط بخشودگی اضافه خدمت سربازان متاهل اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت الله واعظی نژاد افزود: برابر مقررات موجود، سربازان متاهل که حداکثر با یکسال غیبت به خدمت اعزام شده اند، از دو ماه بخشودگی اضافه خدمت بهره مند خواهند شد.



وی تاکید کرد: سربازان متاهل دارای فرزند که همسر آنان فوت کرده یا طلاق گرفته نیز در صورتی که غیبت آنان حداکثر تا یکسال باشد، از دو ماه بخشودگی اضافه خدمت برخوردار می شوند.

معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی ناجا در مورد شرایط عمومی بخشودگی اضافه خدمت سربازان،‌ افزود:بخشودگی اضافه خدمت سربازان متاهل همانند دیگر سربازان واجد شرایط (شرایط 17 گانه) در شش ماهه آخر خدمت سربازی صورت می گیرد.



واعظی نژاد گفت: حسن اخلاق در رفتار سربازان در هنگام خدمت، عدم غیبت منجر به فرار در طول خدمت و رضایت یگان خدمتی از عملکرد از دیگر شرایط عمومی در بهره مندی سربازان واجد شرایط از جمله سربازان متاهل از بخشودگی اضافه خدمت به شمار می رود.



معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی ناجا افزود: سربازان متاهلی که شرایط اعلام شده را دارند در زمان مقرر یعنی شش ماهه آخر خدمت سربازی برای پیگیری بخشودگی اضافه خدمت خود با به همراه داشتن مدارک مورد نیار و گواهی رضایت یگان خدمتی به مراکز وظیفه عمومی مربوطه مراجعه کنند.



واعظی نژاد یادآور شد: بخشودگی اضافه خدمت سربازان متاهل چیز جدیدی نیست بلکه یکی از بندهای 17 گانه شرایط بخشودگی اضافه خدمت سربازان است که از ابتدای سال جاری به مورد اجرا گذاشته شده است.