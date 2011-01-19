به گزارش خبرگزاری مهر، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه شامگاه چهارشنبه در این گفتگوی تلفنی خواهان رایزنی جمهوری اسلامی ایران با گروه‌های لبنانی برای حل هر چه سریع‌تر بحران این کشور شد.

دکتر احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: همه کشورهای منطقه باید کمک کنند تا مسئولان و طرف‌های لبنانی در فضایی وحدت‌آفرین و صمیمی مشکلات خود را حل و فصل کنند.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در این تماس تلفنی با اشاره به مذاکرات وزیر امور خارجه این کشور با مقام‌های قطری و لبنانی گفت: در این مذاکرات طرفین توانستند به نتایج خوبی برسند که امیدواریم با تلاش ایران مشکل لبنان هر چه سریع‌تر برطرف شود.

این دومین گفتگوی تلفنی نخست وزیر ترکیه با دکتر احمدی‌نژاد طی چند روز اخیر درباره بحران لبنان بوده است.



