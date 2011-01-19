جعفر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با وجود استفاده از برخی بازیکنان جدید تیم ملی ایران نشان داد که ترکیب خود را پیدا کرده و به انسجام خوبی دست یافته است. بازیکنان ما به خصوص در نیمه دوم از جناح راست توانستند امارات را تحت فشار قرار دهند و به پیروزی برسند.

وی افزود: خوشبختانه افشین قطبی به هیچ عنوان از نیمکت ذخیره‌های خود وحشت ندارد چرا که بازیکنان تیم ملی ایران همه در یک سطح هستند و نشان داده‌اند که به عنوان یک تیم واقعی می توانند با کمترین اشتباهات فعل خواستن را صرف کنند. به عنوان نمونه در بازی امروز علاوه بر عملکرد فوق العاده خط میانی و جناح راست تیم ایران در خط دفاع هم مشکل زیادی را ندیدیم.

کاشانی تصریح کرد: البته بازیکنان تیم ملی ایران باید بدانند که در کنار توانایی فنی اخلاق ایرانی نیز باید سرآمد باشد و آنها در بازی‌های آینده به این موضوع نیز باید توجه کنند.

وی در باره بازی ایران مقابل کره جنوبی نیز گفت: اگر بازیکنان ما تعصب و تلاش خود در بازی فیزیکی مقابل عراق را با بازی منطقی خود مقابل امارات تلفیق نمایند می توانند مقابل کره جنوبی نیز تاریخ ساز شوند.

کاشانی خاطرنشان کرد: البته اگر با استرالیا که بازیکنان با میانگین سنی بالاتری دارد روبه‌رو می‌شدیم موفق‌تر بودیم و شانس خوبی داشتیم تا از سرعت خود استفاده کنیم اما بی تردید مقابل کره جنوبی نیز با انگیزه‌ای که بازیکنان تیم ایران در این سه بازی مرحله گروهی از خود نشان دادند می توانیم موفق شویم.

تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری 3 بر صفر مقابل امارات به عنوان صدرنشین مطلق گروه D به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا صعود کرد.