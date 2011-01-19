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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۲۴

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

رحمتی بازیکن اخراجی را در آغوش گرفت! / خشونت اماراتی ها بعد از گل ایران

رحمتی بازیکن اخراجی را در آغوش گرفت! / خشونت اماراتی ها بعد از گل ایران

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان بعد از اخراج به دلیل مصدومیت شدید در آغوش رحمتی راهی رختکن شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه، آرش افشین که در دقیقه 71 دیدار برابر امارات از بازی اخراج شد به دلیل شدت مصدومیت قادر به راه رفتن نبود و به همین دلیل سیدمهدی رحمتی که در این بازی نیمکت نشین است او را در آغوش گرفت و به رختکن برد.

اماراتی ها که تحمل شکست برابر تیم دوم ایران را هم نداشتند پس از گل نخست رو به خشونت آوردند و در درگیرهای دو به دو باعث مصدومیت بازیکنان ایران شدند.

تماشاگران ایرانی که در این دیدار تعدادشان به بیش از چهار هزار نفر می رسید پس از گل دوم تیم ملی کشورمان یک لحظه آرام و قرار نداشتند و به تشویق ملی پوشان پرداختند.

کد مطلب 1236406

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