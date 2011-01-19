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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۳۶

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

آندرانیک تیموریان بهترین بازیکن دیدار ایران و امارات شد

آندرانیک تیموریان بهترین بازیکن دیدار ایران و امارات شد

بازیکن میانی تیم ملی فوتبال کشورمان به عنوان بهترین بازیکن دیدار تیم های ملی ایران و امارات انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه، آخرین دیدار مرحله مقدماتی گروه چهارم پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا از ساعت 19:45 دقیقه امروز به وقت تهران در این ورزشگاه آغاز شد که در پایان به برتری 3 بر صفر تیم ملی فوتبال کشورمان انجامید.

در پایان این دیدار و از سوی کمیته برگزاری مسابقات آندرانیک تیموریان  به عنوان بهترین بازیکن دیدار انتخاب شد و جایزه ویژه اش را از حامی مالی این مسابقات دریافت کرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان با کسب پیروزی برابر امارات 9 امتیازی شد و با اقتدار به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام ملت های آسیا راه پیدا کرد.

کد مطلب 1236407

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