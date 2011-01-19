آندرانیک تیموریان بهترین بازیکن دیدار ایران و امارات شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه، آخرین دیدار مرحله مقدماتی گروه چهارم پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا از ساعت 19:45 دقیقه امروز به وقت تهران در این ورزشگاه آغاز شد که در پایان به برتری 3 بر صفر تیم ملی فوتبال کشورمان انجامید.

در پایان این دیدار و از سوی کمیته برگزاری مسابقات آندرانیک تیموریان به عنوان بهترین بازیکن دیدار انتخاب شد و جایزه ویژه اش را از حامی مالی این مسابقات دریافت کرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان با کسب پیروزی برابر امارات 9 امتیازی شد و با اقتدار به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام ملت های آسیا راه پیدا کرد.