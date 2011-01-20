تهران نامزد جایزه جهانی حمل و نقل/ قیمت جدید قبر در بهشت زهرا

به گزارش خبرنگارمهر، برگزیده شدن تهران به همراه 4 شهر دیگر برای دریافت جایزه جهانی حمل و نقل پایدار یکی از رویدادهای مهم این هفته بود که یادمان انداخت اگر قانون اجرا نشده اختصاص یک میلیارد دلار به توسعه شبکه مترو عملی می شد تا چه اندازه می توانستیم این شبکه زیرزمینی را گسترش دهیم. تهران به همراه با شهرهای گوانگژو در چین، لیون در مکزیک، نانت در فرانسه و لیما پایتخت پرو، 5 شهری هستند که به منظور دریافت این جایزه کاندید شده‌اند.

تهران سفیدپوش شد

اگر چه پاییز خشکی داشتیم اما زمستان را با بارش برف آغاز کردیم و در روزهای پایانی اولین ماه زمستان برای دومین بار برف بارید اما این بار سراسر تهران را سفیدپوش کرد. برف نه ترافیک تهران را افزایش داد و نه سطح خیابانها را لغزنده کرد.



به گفته مسئولان شهری،همزمان با بارش تمامی مدیران شهرداری در سطح شهر حاضر بودند و پیمانکاران نیز در آماده باش کامل به سرمی بردند. به گفته قائم مقام خدمات شهری از تمام ظرفیتها برای پاکسازی معابر استفاده شد. گرمخانه ها نیز این شبها شلوغ تر از همیشه بودند و658 نفر در گرمخانه های بهمن و خاوران و 110 نفر در مراکز شبانه روزی لویزان و اسلامشهر به سر بردند.

ترکیبات سرطان زا در سوخت بنزین زیاد است

در جلسه این هفته شورای شهر که بدون حضور چمران برگزارشد کیفیت بنزین تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفت. رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای در این رابطه گفت: مقدار ترکیبات سرطان زا در سوخت بنزین زیاد است. میزان بنزن در سوخت بنزین باید یک درصد باشد اما این میزان در بنزین مصرفی کشور 5 درصد است. غلظت برخی آلاینده ها در تهران بسیار زیاداست و این در حالی است که سال گذشته استانداردهای جدیدی برای آلودگی هوا به تصویب رسید اما اکنون با این استانداردها، میزان آلودگی هوا سنجیده نمی شود.



ابتکاررئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نیر با ارائه تذکری نسبت به معضل آلودگی هوای تهران تاکید کرد: امسال یکی از بدترین سالهای شهرمان را در مورد آلودگی هوا پشت سر گذاشتیم و این شرایط بحرانی در سطح شهر یک تجربه کم نظیر در گذشته بود.

تهران در فهرست پرسروصداترین شهرهای دنیا

تهران تنها از نظر توسعه حمل و نقل پایدار در دنیا بهترین نیست بلکه از نظر الودگی صوتی نیز در لیست برترین ها قرار دارد. با توجه به تردد بیش از سه میلیون خودور در پایتخت که حدود دو میلیون و 300 هزار دستگاه آنها سواری اند، شهر تهران جزو شهرهایی است که از بیشترین میزان آلودگی صوتی در دنیا رنج می برد.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: در خیابانها و اتوبانهای شهر تهران نزدیک به 8/47 درصد خودروهای سواری وموتورسیکلت ها صدایی بالاتر از 81 دسیبل ایجاد می کنند در حالیکه استاندارد آلودگی صوتی برای منازل مسکونی در روز 55 دسیبل و شب 45 دسیبل است.

اعلام قیمت جدید قبرهای سه طبقه در بهشت زهرا

نرخ تاره قبرهای سه طبقه بهشت زهرا نیز اعلام شد. مدیرکل روابط عمومی سازمان بهشت زهرا دراین رابطه گفت: قیمت پیش خرید قبرهای سه طبقه سه میلیون تومان است و قیمت قبرهای سه طبقه برای طبقه زیرین رایگان و برای طبقات دوم و سوم 350 هزار تومان و در مجموع 700 هزار تومان است.

قبرهای خریداری شده سند دارد و تنها به فرد خریدار یا بستگان درجه اول او واگذار می شود.80 درصد قبور رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد و هزینه دریافتی مربوط به خدمات دفن و کفن، هزینه شست وشو، آبیاری و گلکاری اطراف قبور است.