آئین نامه توسعه مراکز کارآفرینی برای بار سوم بازنگری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا الهیاری عصر چهارشنبه در سومین گردهمایی روسای مراکز کار آفرینی دانشگاههای شمال کشور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: اعضای هیئت علمی داشگاهها می توانند شرکت های دانش بنیان تاسیس کنند و مشکل قانونی در این زمینه رفع شد.

وی گفت: با بازنگری در قانون مراکز کارآفرینی مشکل اعضای هیئت علمی دانشگاهها برای تاسیس اینگونه شرکتها رفع شد.

وی اظهار داشت: این طرح از سال آینده اجرا می شود و پیش از این اعضای هیئت علمی داشگاهها به دلیل منع قانونی برای شاغلان بخش های دولتی نمی توانستند نسبت به تشکیل شرکت های دانش بنیان اقدام کنند.

الهیاریان بیان داشت: برای اینکه بتوانیم در بخش پژوهش و کارآفرینی در سطح دانشگاهها توسعه و تحولی ایجاد کنیم این بازنگری صورت می گیرد.

دکتر محمد رضا محبوبی رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: این گردهمایی با شرکت روسای مراکز کار آفرینی دانشگاههای دولتی استانهای گلستان، گیلان، مازندران و سمنان برگزار شد.

به گفته وی، سومین گردهمایی روسای مراکز کار آفرینی دانشگاههای شمال کشور با هدف انتقال تجارب وبررسی مسائل و مشکلات دانشگاهها ی شمال کشور در زمینه کار آفرینی برگزار شد.