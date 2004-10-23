در مقابل خواست گروگانگيران زن انگليسي درعراق كوتاه نمي آييم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، گروگان گيران تهديد كردند:چنانچه دولت انگليس نيروهاي خود را از عراق خارج نكند مارگارت حسن رئيس دفتر سازمان امداد بين المللي " كر" درعراق را خواهند كشت .

وي چند روزپيش درحين رانندگي به دفتركارش توسط مهاجمان عراقي ربوده شد وپيشترنيزخواستاركمك توني بلربراي آزادي خود شد.

با اين حال اياد علاوي درگفتگوبا شبكه تلويزيوني فاكس نيوزآمريكا گفته لازم است ما درموضع خود كاملا جدي باقي بمانيم و از تصميم خود براي سپردن تروريستها به دادگاه عدول نكنيم .

وي درعين حال ابراز اميدواري كرد هرچه سريعترخانم مارگارت حسن( 59 ساله) رئيس سازمان امداد "كر" درعراق آزاد شود.

اين مطلب پس ازآن عنوان شد كه اين گروگان انگليسي درنوارويدئويي كه شبكه خبري الجزيره آن را پخش كرد ازتوني بلر نخست وزيرانگليس خواست نيروهايش را ازعراق خارج كند و ازهرگونه براي جابجايي نيروها در عراق خودداري ورزد تا وي به سرنوشت كنت بيگلي گروگان انگليسي دچار نشود.

كنث بيگلي مهندس 62 ساله 16 سپتامبرگذشته دريكي ازمنازل دربغداد با دوآمريكايي به نام هاي يوگين ارمسترونگ وجك هنسلي توسط گروه ابو مصعب الزرقاوي عضو برجسته گروهك تروريستي القاعده ربوده شدند وپس ازمدتي هم سرهرسه آنها توسط همين گروه بريده شد اما تاكنون هيچ كس از سرنوشت سه گروگان كشته شده اطلاعي ندارد.

درنخستن واكنش رسمي دولت انگليس درقبال اين موضوع ، جك استراو وزير امورخارجه انگليس گفت: پخش فيلم ويدئويي خانم مارگارت حسن كه درگيرنده درخواستهايي بود ما را بسيار شوك زده كرد اما خواستارآزادي وي شد.

وي ابرازاميدواري كرد تمام عراقيها به دعوتش براي آزادي فوري اين گروگان انگليسي پاسخ دهند .