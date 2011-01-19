ایران می تواند قهرمان شود/ آینده فوتبال ایران درخشان است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، فریدون معینی در پایان دیدار تیم‌های ایران و امارات ضمن بیان مطلب فوق افزود: در نیمه نخست تیم امارات بازی بسته‌ای را ارائه کرد، به همین دلیل تیم ملی نتوانست دروازه‌ اماراتی‌ها را باز کند اما با تغییرات مناسبی که کادر فنی در نیمه دوم ایجاد کرد، تیم ایران کاملا دگرگون شد.

وی ادامه داد: البته بازیکنانی که در این دیدار به ترکیب تیم ملی اضافه شده بودند، با احتیاط بیشتری در نیمه نخست بازی کردند اما در نیمه دوم اعتمادبه‌نفس آنها افزایش یافت و با اضافه شدن غلامرضا رضایی با به ثمر رساندن گل‌های زیبا در این مسابقه پیروز شدیم.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در مورد دیدار با کره جنوبی خاطرنشان کرد: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد اما با تدابیر کادرفنی و آنالیزی که روی تیم کره جنوبی انجام می‌شود، همچنین تکیه بر خلاقیت بازیکنان، می‌توانیم در آن بازی ابتکار عمل را بدست گرفته و با طراحی مناسب کره را هم شکست دهیم.

وی همچنین تاکید کرد: در این بازی نفرات نیمکت نشین نشان دادند، جایگزین‌های خوبی برای نفرات اصلی هستند و می‌تواند در مواقع ضروری وارد زمین مسابقه شده و تیم ملی را کمک کنند. با این شرایط می‌توان به قهرمانی تیم ملی در این دوره از مسابقات اطمینان کامل داشت.

معینی در پایان گفت: این بازیکنان می‌تواند نسل خوبی برای تیم ملی بوده و آینده درخشانی را برای فوتبال ایران رقم بزنند. البته جوانان شایسته دیگری هم در فوتبال ایران وجود دارد که می‌توان با تکیه بر همه این بازیکنان به آینده فوتبال خوشبین بود.

تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری قاطع مقابل عراق، کره شمالی و امارات به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های 2011 آسیا صعود کرد که ساعت 19:55 روز شنبه در این مرحله برابر کره‌جنوبی به میدان می‌رود.