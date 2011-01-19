تصمیمات قطبی هوشمندانه است/ انسجام راز موفقیت تیم ملی است

مجید جهانپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه دیدار برابر امارات برای ما حساس نبود و حریف مرحله بعد تیم ایران هم مشخص بود بازیکنان ما با آرامش توانستند بازی قابل قبولی را انجام دهند و معتقدم تصمیم قطبی در میدان دادن به بازیکنان جدید در این بازی بسیار هوشمندانه بود.

وی افزود: این حرکت سبب افزایش همدلی و انسجام تیمی خواهد شد و ضمن آنکه بازیکنان دیگر تیم ملی نیز فرصت استراحت برای بازی مقابل کره جنوبی را پیدا کردند.

جهانپور یادآور شد: در دو بازی ابتدایی تیم ایران نتایج شکننده‌تری گرفت اما در این دیدار با صلابت بیشتری پیروز شدیم، ضمن آنکه تیم ملی ایران نشان داد که فاصله بازیکنان اصلی و ذخیره بسیار نزدیک به هم است و همین انسجام تیمی موجب موفقیت تیم ایران خواهد بود.

کارشناس فوتبال کشور ادامه داد: اکنون که در جریان این سه دیدار بازیکنان تیم ملی در کنار یکدیگر محک خورده‌اند قطبی باید در قالب گروه‌های دو و سه نفره در هر خط بهترین بازیکنان را در کنار هم قرار دهد تا در نهایت بهترین ترکیب ایران مقابل کره جنوبی قرار بگیرد.

جهانپور تصریح کرد: طبق اعلام رسانه‌ها ما یک بازی در میان در مرحله یک‌چهارم جام ملت های آسیا کره را شکست داده‌ایم و این بار نوبت پیروزی ایران است!

تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری قاطع مقابل عراق، کره شمالی و امارات به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های 2011 آسیا صعود کرد.