تصمیم مربیان تیم ملی عاقلانه بود/ برای قهرمانی باید کره را هم شکست دهیم

کریم باقری که در پایان دیدار ایران برابر امارات با خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر گفتگو می کرد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: ملی پوشان بازی بسیار خوبی را برابر امارات ارائه کردند و تصمیم کادر فنی در استفاده از بازیکنان ذخیره بسیار عاقلانه بود که جواب و نتیجه آن هم بسیار خوب بود.

وی ادامه داد: برای نخستین بار است که در چنین تورنمنت مهمی کادر فنی با اعتماد به بازیکنان نیمکت نشین دست به تغییرات گسترده در ترکیب تیم ملی می زند. در بازی امروز نفرات جایگزین نشان دادند که تفاوتی بین آنها با بازیکنان اصلی وجود ندارد و هر موقع که سرمربی تیم ملی به آنها نیاز داشته باشد به موفقیت تیم ملی کمک می کنند.

مشاور تیم ملی کشورمان در مورد دیدار با کره جنوبی اظهار داشت: مسلما تیمی که می خواهد قهرمان آسیا شود باید برابر هر تیمی پیروز شود. کره جنوبی حساس‌ترین بازی ما در این جام می تواند باشد اما همه اعضای کادر فنی با بازیکنان تلاش می کنند که اقتدار تیم ایران در مرحله گروهی را با موفقیت برابر کره جنوبی را ادامه دهند.

وی با بیان اینکه نباید این دیدار را بیش از اندازه بزرگ کرد، افزود: درست است بازی سختی با کره داریم اما مربیان برای این بازی هم برنامه خاصی دارند که امیدوارم این برنامه با موفقیت و پیروزی توام شود.

باقری در پایان گفت: با توجه به موفقیت‌های ایران در مرحله گروهی همه اعضای کادر فنی و بازیکنان از انگیزه و روحیه بالایی برخوردارند که این مسئله می‌تواند به موفقیت تیم ملی برابر کره جنوبی کمک کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان امشب یازدهمین پیروزی خود مقابل امارات را بدست آورد و به عنوان صدرنشین مطلق گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های 2011 آسیا صعود کرد.