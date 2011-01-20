تفکر مهمترین اولویت در تحول نظام آموزشی کشور است

فاطمه قربان در حاشیه جلسه تخصصی با معاونان، مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: ایجاد مدارس IT و هوشمند از مهمترین برنامه های این معاونت است که با جدیت پیگیری می شود.

وی افزود: تخصیص سه درصد اعتبارات استانی به آموزش و پرورش از دیگر طرحهایی است که به اجرای برنامه های این وزارتخانه کمک می کند.

قربان تفکیک معاونت راهنمایی و ابندایی از یکدیگر بدلیل توجه همه جانبه به نیازهای عاطفی نوآموزان مقطع ابتدایی را مهم ارزیابی کرد وگفت: برنامه راهبردی برگرفته از منویات مقام معظم رهبری، اهداف وزارتخانه و برنامه های دولت خدمتگزار است که بسیاری از مسائل در آن لحاظ شده است.

این مسئول افزود: اگر بخواهد تحولی در نظام تعلیم و تربیت کشور ما صورت بگیرید این تغییر باید در ساختار، محتوی و روشها باشد اما منطقی آن است که معطل ساختار نمانیم و تحول در محتوا و روشها را سریعتر محقق کنیم.

قربان گفت: باید از حافظه محوری بیرون بیائیم و تفکر محوری را دنبال کنیم و با جایگزین کردن پزوهش محوری کاری کنیم تا دانش آموز سوال محور تربیت شود نه پاسخ محور، خودش سوال طرح کند و با هر چیزی که برخورد دارد برایش سوال مطرح شود و راه حل منطقی آن را پیدا کند.

وی تصریح کرد: این کار با آموزش معلمان قابل اجرا خواهد بود لذا آموزش بر این مبنا قرار گرفته که کلاس ها با اجرای ارزشیابی توصیفی که کار گروهی را تقویت می کند دانش آموزان را وادار کند به دنبال کشفیات باشند تا منجر به خلاقیت شود.

قربان یادآورشد: اگر تحول بنیادین را بخواهیم اجرایی کنیم باید همه برنامه های راهبردی که معاونت پیش بینی کرده منجر به اهداف تعیین شده باشد.

وی گفت: رویکرد قرآنی که ما امروز بدنبال حاکم شدن آن در مدرسه هستیم برگرفته از همین موضوع است و ورود IT به مدارس برای این است که دانش آموز از شیوه های سنتی فاصله بگیرد و با شیوه های مدرن بتواند به علوم جدید دسترسی پیدا کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: با این شرایط ایجاد شده و انتقال نگاه راهبردی به مدیران مدارس کشور خوشبختانه این روند مورد استقبال قرار گرفته و برای اجرا پیشگام شده اند که امیدواریم در پنج سال آینده و حداکثر تا سال 1404 کلاسی بدون تجهیزات IT و رایانه وجود نداشته باشد.

60 هزار مدرسه ابتدایی/ پنج میلیون و 700 هزار دانش آموز

قربان به تعداد مدارس ابتدایی کشور اشاره کرد و اظهارداشت: در حال حاضر 60 هزار مدرسه ابتدایی در کشور داریم که 20 هزار مدرسه در شهرها و 40 هزار مدرسه در روستاها در قالب هشت هزار مجتمع فعالیت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: پنج میلیون و 700 هزار دانش آموز ابتدایی در حال حاضر در 255 هزار کلاس درس تحصیل می کنند که طرح تجهیز همه مدارس ابتدایی کشور به رایانه و تجهیزات نوین تا پایاین سال 1404 محقق خواهد شد.

این مسئول گفت: طرح مدارس هوشمند تا پنج سال آینده والدین را قادر خواهد کرد تا وضعیت تحصیلی فرزندان دانش آموز خود را مدرسه رصد کنند که تحقق این کار به مشارکت همه جانبه مردم و والدین نیازمند است.

وی تصریح کرد: ما مردم هوشمندی داریم و اگر بدانند طرحی به نفع فرزندان آنها در حال اجراست درآن مشارکت می کنند و رویکرد علمی آنها به گونه ای است که اگر تاثیر و نتایج این طرح درفرآیند یادگیری مشخص شود این مشارکت بیشتر می شود.

وی درخصوص فعالیت مدارس متنوع در دوره ابتدایی یادآوری کرد: ما تمایلی نداریم کودکان را از هم جدا کنیم بلکه آنها باید در کنارهم زندگی کردن را بیاموزند، زیرا همه کسانی که در مدرسه تیزهوشان، عادی، دولتی و یا غیرانتفاعی یا هیئت امنایی تحصیل می کنند در نهایت وارد اجتماع شده و در کنار هم به عنوان همکار قرار می گیرند لذا هیچ اعتقادی به جدا سازی دانش آموزان نداریم تنوع مدارس ابتدایی پابرجا خواهد بود.