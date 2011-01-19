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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۲۲:۲۵

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

رضایی: می‌توانیم کره را شکست دهیم/ باید گل‌های بیشتری به امارات می‌زدیم

رضایی: می‌توانیم کره را شکست دهیم/ باید گل‌های بیشتری به امارات می‌زدیم

مهاجم تیم ملی کشورمان از توانایی این تیم برای پیروزی مقابل کره‌جنوبی در مرحله یک‌چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا خبر داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، غلامرضا رضایی در پایان دیدار تیم‌های ملی ایران و امارات ضمن بیان مطلب فوق افزود: بازی در نیمه نخست گره خورده بود اما در نیمه دوم با تغییرات افشین قطبی توانسیم این گره را باز کنیم و برابر امارات هم به پیروزی دست یابیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: می‌توانستیم در این بازی با گل‌های بیشتری هم امارات را شکست دهیم اما پیروزی با همین 3 گل هم نتیجه بسیار خوبی بود.

مهاجم تیم ملی کشورمان در مورد دیدار با کره جنوبی هم گفت: با عملکرد خوبی که تیم ملی در مرحله گروهی مسابقات جام ملت‌های آسیا داشته است، با لطف خدا، دعای مردم و تلاش بازیکنان می‌توانیم کره‌جنوبی را هم شکست دهیم. 

تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری قاطع مقابل عراق، کره شمالی و امارات به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های 2011 آسیا صعود کرد که ساعت 19:55 دقیقه روز شنبه در این مرحله برابر کره‌جنوبی به میدان می‌رود.

کد مطلب 1236421

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