به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، غلامرضا رضایی در پایان دیدار تیمهای ملی ایران و امارات ضمن بیان مطلب فوق افزود: بازی در نیمه نخست گره خورده بود اما در نیمه دوم با تغییرات افشین قطبی توانسیم این گره را باز کنیم و برابر امارات هم به پیروزی دست یابیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: میتوانستیم در این بازی با گلهای بیشتری هم امارات را شکست دهیم اما پیروزی با همین 3 گل هم نتیجه بسیار خوبی بود.
مهاجم تیم ملی کشورمان در مورد دیدار با کره جنوبی هم گفت: با عملکرد خوبی که تیم ملی در مرحله گروهی مسابقات جام ملتهای آسیا داشته است، با لطف خدا، دعای مردم و تلاش بازیکنان میتوانیم کرهجنوبی را هم شکست دهیم.
تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری قاطع مقابل عراق، کره شمالی و امارات به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای 2011 آسیا صعود کرد که ساعت 19:55 دقیقه روز شنبه در این مرحله برابر کرهجنوبی به میدان میرود.
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