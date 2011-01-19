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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۲۲:۳۲

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

حاجیلو: امارات حریف تیم دوم ما هم نبود/ قدم به قدم تا قهرمانی می‌‎رویم

حاجیلو: امارات حریف تیم دوم ما هم نبود/ قدم به قدم تا قهرمانی می‌‎رویم

سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان با ابراز خرسندی از برتری این تیم مقابل امارات گفت: بازی به بازی تا قهرمانی در جام ملت‌های آسیا پیش خواهیم رفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، اصغر حاجیلو پس از برتری تیم ملی فوتبال ایران مقابل امارات اظهار داشت: بازی خوبی بود و بازیکنان ما نشان دادند که حتی تیم دوم ایران هم می تواند به راحتی امارات را شکست دهد.

وی افزود: به لطف خدا با اقتدار از گروه خود صعود کردیم و اکنون با آمادگی کامل به بازی مقابل کره جنوبی می رویم.

حاجیلو ادامه داد: بازی مقابل کره جنوبی بسیار مهم است و بی تردید تیم ملی ایران با بهترین ترکیب خود به مصاف کره می رود.

سرپرست تیم ملی خاطرنشان کرد: با تمام توان و قدم به قدم تا قهرمانی پیش می رویم و به امید خدا برتری مقابل کره جنوبی قدم بعدی خواهد بود.

تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری قاطع مقابل عراق، کره شمالی و امارات به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های 2011 آسیا صعود کرد که ساعت 19:55 دقیقه روز شنبه در این مرحله برابر کره‌جنوبی به میدان می‌رود.

کد مطلب 1236423

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