به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، اصغر حاجیلو پس از برتری تیم ملی فوتبال ایران مقابل امارات اظهار داشت: بازی خوبی بود و بازیکنان ما نشان دادند که حتی تیم دوم ایران هم می تواند به راحتی امارات را شکست دهد.

وی افزود: به لطف خدا با اقتدار از گروه خود صعود کردیم و اکنون با آمادگی کامل به بازی مقابل کره جنوبی می رویم.

حاجیلو ادامه داد: بازی مقابل کره جنوبی بسیار مهم است و بی تردید تیم ملی ایران با بهترین ترکیب خود به مصاف کره می رود.

سرپرست تیم ملی خاطرنشان کرد: با تمام توان و قدم به قدم تا قهرمانی پیش می رویم و به امید خدا برتری مقابل کره جنوبی قدم بعدی خواهد بود.

تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری قاطع مقابل عراق، کره شمالی و امارات به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های 2011 آسیا صعود کرد که ساعت 19:55 دقیقه روز شنبه در این مرحله برابر کره‌جنوبی به میدان می‌رود.