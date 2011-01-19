به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، هادی عقیلی در پایان دیدار تیم‌های ملی ایران و امارات ضمن بیان مطلب فوق گفت: با پیروزی برابر امارات ضمن گرفتن انتقام دیدار رفت مرحله مقدماتی جام جهانی از این تیم، صعود مقتدرانه‌ای به مرحله حذفی این جام داشتیم.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که از نگاه آماری این مرتبه نوبت ایران است که در این مرحله کره‌جنوبی را شکست دهیم، خاطرنشان کرد: ما خرافاتی نیستیم اما تلاش می‌کنیم در زمین مسابقه کره جنوبی را شکست دهیم.

مدافع تیم ملی کشورمان در مورد دیدار با کره جنوبی هم گفت: تلاش می‌کنیم مسابقه با کره جنوبی را هم مانند سه دیدار مرحله گروهی خود با پیروزی پشت سرگذاشته و به جمع 4 تیم پایانی جام صعود کنیم.

تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری قاطع مقابل عراق، کره شمالی و امارات به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های 2011 آسیا صعود کرد که ساعت 19:55 دقیقه روز شنبه در این مرحله برابر کره‌جنوبی به میدان می‌رود.