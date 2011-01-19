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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۲۲:۵۵

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

تیموریان: بازی با کره جنوبی بزرگ و دشوار است

تیموریان: بازی با کره جنوبی بزرگ و دشوار است

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: بی تردید بازی با کره جنوبی برای تیم ملی ایران بزرگ و دشوار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به دوحه قطر، آندرانیک تیموریان پس از برتری تیم ملی فوتبال ایران مقابل امارات اظهار کرد: برتری تیم ملی و صعود مقتدرانه به مرحله دوم جام ملت‌های آسیا را به مردم ایران تبریک می گویم و معتقدم تیم ایران استحقاق این نتیجه خوب را داشت.

وی افزود: امارات دو، سه موقعیت بیشتر نداشت و در مجموع این تیم ایران بود که توپ و میدان را در اختیار داشت و با شایستگی این تیم را شکست دادیم.

تیموریان تصریح کرد: بازی ایران مقابل کره جنوبی دشوارترین و بزرگترین بازی تیم ایران در جام ملت‌های آسیا خواهد بود اما هدف ما تنها و تنها شکست دادن کره جنوبی است.

بازیکن تیم ملی ایران افزود: این پیروزی و صعود مقتدرانه روحیه بازیکنان را برای ادامه راه  بسیار بالا برده است.

تیموریان درباره رجز خوانی بازیکنان کره نیز گفت: ما به صحبت‌های آنها کاری نداریم. طبیعی است که بازیکنان کره این صحبت‌ها را انجام دهند اما ما بدون توجه به چنین موضوعاتی در زمین بازی کار خودمان را انجام می دهیم.

تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری قاطع مقابل عراق، کره شمالی و امارات به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های 2011 آسیا صعود کرد که ساعت 19:55 دقیقه روز شنبه در این مرحله برابر کره‌جنوبی به میدان می‌رود.

کد مطلب 1236425

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