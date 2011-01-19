به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شجاعی که پس از پیروزی 3 بر صفر تیم ملی مقابل امارات در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: امشب تیمی را با سه گل شکست دادیم که همواره با آن رقابت نزدیکی داشته‌ایم. متاسفانه اماراتی‌ها حساسیت‌های خاصی نسبت به فوتبال ایران دارد و البته در بیشتر دیدارهای خود مقابل ما بازنده بوده است.

وی اضافه کرد: آنچه در این پیروزی اهمیت دارد کسب پیروزی با بازیکنان ذخیره بود که این نشان می دهد رقابت بین بازیکنان تیم ملی افزایش یافته و این رقابت می تواند به افزایش قدرت تیمی ما کمک کند تا در دیدار مقابل کره با قدرت بیشتری به میدان برویم.

هافبک تیم فوتبال کشورمان با بیان اینکه در تیم ملی احترام به بزرگتر و بازیکنان پیشکسوت رعایت می شود، تصریح کرد: یکی از مهمترین ویژگی‌های تیم ملی یکپارچگی و یکدلی در بین اعضای تیم است و خوشبختانه بازیکنان جوان احترام خاصی برای بزرگترهای تیم قائلند و این کمک کرده تا جو یکپارچه و صمیمی در تیم ایجاد شود. امیدوارم با این روحیه بتوانیم مقتدرانه در جام ملت‌ها نتیجه بگیریم.

وی با بیان اینکه ایران تنها تیم 9 امتیازی جام ملت‌هاست گفت: این صعود مقتدرانه نشان می دهد می توانیم تا مراحل پایانی جام ملت‌ها نیز پیش برویم حتی بر سکوی قهرمانی آسیا بایستیم.

شجاعی در پایان در خصوص دیدار با کره جنوبی گفت: خوشبختانه شناخت خوبی از کره جنوبی داریم و تمام بازیکنان این تیم را می شناسیم ولی با اتحاد تیمی که در بین بازیکنان وجود دارد اطمینان داشته باشید پیروزی در این دیدار دور از دسترس نیست.

تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری قاطع مقابل عراق، کره شمالی و امارات به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های 2011 آسیا صعود کرد که ساعت 19:55 دقیقه روز شنبه در این مرحله برابر کره‌جنوبی به میدان می‌رود.