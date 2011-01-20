درخواستهای بازنگری طرحهای هادی در البرز با جدیت عملی شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، آرش بهادری شامگاه چهارشنبه در حاشیه همایش آموزشی دهیاران استان البرز در مرکز تحقیقات و آموزش وزارت نیرو در جمع خبرنگاران افزود: از همه دهیاران انتظار می رود که در صورت نیاز، درخواستهای مربوط به طرحهای هادی روستایی را در اسرع وقت ارائه دهند و پیگیری های لازم را در این خصوص تا رسیدن به نتیجه مطلوب انجام دهند.

وی ادامه داد: تحقق این امر کمک می کند تا بسیاری از مشکلات روستاها و روستاییان حل شود و از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات احتمالی نیز جلوگیری به عمل آید.

این مسئول عنوان کرد: درهمایش آموزشی دهیاران که امروز برگزار شد، کارشناسان درباره بخشهای شرح وظایف دهیاری ها و چگونگی ارائه خدمات به ویژه در بخش سلامت اجتماعی مباحثی مختلفی را مطرح کردند.

بهادری بیان کرد: همچنین، آزمون تخصصی ویژه دهیاران استان البرز در این مرکز برگزار شد که این آزمون با اهداف مختلف از جمله ارتقای سطح توانمندی و آگاهی دهیاران انجام شد است.

در این آزمون 69 دهیار شرکت کرده اند

وی خاطرنشان کرد: در این آزمون 69 دهیار شرکت کرده اند ضمن اینکه این دهیاران از روستاهای بالای 400 نفر جمعیت در استنان البرز هستند.

این مسئول گفت: 102 روستا در البرز دهیاری دارند که فعالیتهای آنها در روستاها بسیاری از مشکلات را حل می کند و باید تلاش کنیم تا این دهیاری ها تقویت شوند.

وی اضافه کرد: این آزمون معمولا سالی یک بار انجام می شود و برگزاری آن به ارتقای کمی و کیفی عملکرد دهیارها و کاهش مشکلات روستایی کمک شایانی می کند.

بسته آموزشی به دهیاران داده شده است

بهادری افزود: چند ماه قبل، یک بسته آموزشی به دهیاران یادشده داده شده که آنها با مطالعه این بسته با موارد مربوطه و مورد نیاز آشنا شدند و امروز نیز آزمون مربوطه از این افراد گرفته شده است.

وی یادآور شد: این بسته آموزشی با محورهای آیین نگارش و مکاتبات اداری، مشارکت مردمی در روستاها، ساخت و ساز روستایی، طرحهای هادی روستایی، منابع مالی در روستاها، مدیریت پسماند جامد روستایی و ... تهیه شده است.