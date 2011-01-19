به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به دوحه قطر، علیرضا منصوریان پس از برتری تیم ملی فوتبال ایران مقابل امارات گفت: پیروزی بسیار شیرینی بود چراکه توانستیم این تیم عربی را که همیشه بازیکنانش، حریفان را عاصی می کنند با صلابت شکست دهیم.

وی افزود: شاید پیش از آمدن تیم ایران به قطر عده‌ای بر روی این تیم جوان و یکدست حسابی باز نمی کردند اما تیم ایران نشان داد که نسل تازه و مستعدی را معرفی کرده است و در واقع تیم ملی اکنون حال و هوای تیم ملی در جام ملت‌های سال 1996 را دارد. اکنون شاهدیم که نسل آرش افشین‌ها یا رضا نوروزی‌ها به فوتبال ایران معرفی شده‌اند.

منصوریان درباره بازی مقابل کره جنوبی نیز گفت: حتی امروز در بازی مقابل امارات نیز من به بازی مقابل کره جنوبی فکر می کردم چراکه بازی مهم و دشواری است. طبق آمار این بار نوبت پیروزی ایران است و امیدوارم که واقعا نوبت تیم ایران باشد تا کره جنوبی را شکست دهد.

مربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: مربی و آنالیزور کره جنوبی امروز به ورزشگاه آمدند اما در مقابل تدبیر کادر فنی و تغییر ترکیب ما آچمز شدند.

منصوریان در پایان گفت: بازیکنان ما با انگیزه باید تمرینات خود را ادامه دهند و بی تردید با تداوم روند خوبمان نه تنها می توانیم کره جنوبی را شکست دهیم بلکه می توانیم به سوی قهرمانی گام برداریم.

تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری قاطع مقابل عراق، کره شمالی و امارات به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های 2011 آسیا صعود کرد که ساعت 19:55 دقیقه روز شنبه در این مرحله برابر کره‌جنوبی به میدان می‌رود.

