رشیدی: عملکرد گردان عالی بود/ سه دروازه بان آماده داریم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، منصور رشیدی در پایان دیدار با امارات با بیان این مطلب افزود: شهاب گردان با وجود اینکه نخستین بازی ملی خود را انجام می داد و تا حدودی دچار استرس بود اما عملکرد قابل قبولی داشت و توانست رضایت کادر فنی را جلب کند.

رشیدی افزود: علاوه بر گردان تیم ملی امروز هشت تغییر دیگر را نیز در ترکیب خود داشت که اعتقاد دارم تمامی این بازیکنان جوان برای تیم ملی عملکرد قابل قبولی داشتند و سهم بسزایی در پیروزی 3 بر صفر مقابل امارات ایفا کردند.

مربی دوازه بان‌های تیم ملی تاکید کرد: علاوه بر گردان ما دو دروازه بان آماده دیگر نیز در اردوی تیم ملی داریم که با وجود این بازیکنان نگرانی بابت حراست از دروازه تیم ملی حتی در دیدارهای بزرگ وجود ندارد.

تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری قاطع مقابل عراق، کره شمالی و امارات به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های 2011 آسیا صعود کرد که ساعت 19:55 دقیقه روز شنبه در این مرحله برابر کره‌جنوبی به میدان می‌رود.