به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، افشین قطیی پس از پیروزی تیم ملی ایران برابر امارات ضمن بیان مطلب فوق گفت: با بازی‌هایی که ایران در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا انجام داد هیچ تیمی دوست ندارد برابر این تیم به میدان برود. ما در سه بازی با ترکیب‎های مختلف، سازماندهی خوب، انرژی و تلاش بالا و تمرکز قابل قبول برای رسیدن به پیروزی تلاش کردیم که اینها مزیت‌های خوبی برای یک تیم حرفه‌ای است.

وی اضافه کرد: تیم ما طوری ساخته شده است که برابر هر تیم بین‌المللی که قرار بگیرد می تواند بازی خوبی را ارائه دهد و به همین دلیل است که تیم‌ها دوست ندارند در این جام با ما روبه‌رو شوند.

سرمربی تیم ملی کشورمان با اشاره به اینکه ما از سه روز باقیمانده تا دیدار با کره جنوبی برای حضور موفق در آن دیدار بهترین استفاده را می کنیم، افزود: وظیفه من این است که تیمی بسازم که همه بازیکنان در موفقیت آن نقش داشته باشند. ما باید برای رسیدن به قهرمانی 6 بازی مهم را در طول 18 روز برگزار کنیم به همین دلیل احتیاج است هر 23 بازیکن تیم ملی به ما کمک کنند.

وی اضافه کرد: حضور بازیکنان و این پیروزی‌ها به ما کمک می کند که با روحیه بالاتر برای رسیدن به هدف آخرمان که قهرمانی در این جام است با قدرت بیشتری پیش برویم.

خبرنگاری پرسید: "این پیروزی با سه گل برای شما چه احساسی را ایجاد کرد؟"، قطبی در پاسخ گفت: این برد خیلی شیرین بود و به من چسبید. البته بسیار خوشحالم پنج بازیکن تیم ملی در این دیدار برای نخستین بار پیراهن تیم ملی را بر تن کردند و آنها با تلاش بالا کادوی بسیار خوبی را به مربیان تیم ملی دادند که این مسئله برای من بسیار جالب و ارزشمند است.

وی افزود: ما در این بازی خصوص نیمه دوم عملکرد بسیار خوبی داشتیم و بازی بین المللی را از خود ارائه کردیم که امیدوارم بتوانیم در بازی با کره جنوبی نیز این عملکرد را داشته باشیم.

خبرنگار دیگری پرسید: "آیا حاشیه سازی روزنامه‌های عربی تاثیری در موفقیت تیم ملی در این جام خواهد داشت؟"، سرمربی تیم ملی کشورمان به این سئوال این گونه پاسخ داد: هیچ حاشیه‌ای نمی تواند جلوی موفقیت‌های تیم ملی را بگیرد.

وی اضافه کرد: در تیم ایران همه بازیکنان یکدیگر را دوست دارند و ما یک تیم یکدست هستیم که تمام انرژی و تلاش خود را برای موفقیت تیم ملی و در نهایت خوشحالی مردم ایران بکار می بندیم.

قطبی در پایان گفت: همانطور که در گذشته گفتم هر پیروزی مانند ویتامینی برای بازیکنان است که اطمینان به نفس آنها را بیشتر کرده تا بتوانند در بازی‌های آینده و مسابقات مهم پیش رو با موفقیت زمین مسابقه را ترک کنند.

تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری قاطع مقابل عراق، کره شمالی و امارات به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های 2011 آسیا صعود کرد که ساعت 19:55 روز شنبه در این مرحله برابر کره‌جنوبی به میدان می‌رود.