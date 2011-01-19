به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، "سرکو کاتانچ" سرمربی تیم ملی فوتبال امارات که پس از شکست 3 بر صفر مقابل ایران و ناکامی در پانزدهمین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا در نشست خبری سخن می گفت در خصوص نتایج ضعیف تیمش در این مسابقات اظهار داشت: زمانی که شما بازیکنان بزرگ و بین المللی در اختیار ندارید سخت است در چنین تورنمنتی فشرده و سنگینی که نیاز به قدرت بدنی بالایی دارد بتوانید با حریفان خود رقابت کنید.

کاتانچ افزود: طبیعی بود که ما در مقابل تیم‌هایی نظیر ایران و عراق که از بازیکنان فیزیکی برخور دارند، نتوانیم شرایط رقابت برابری داشته باشیم و به نتایج لازم دست یابیم.

سرمربی امارات تصریح کرد: تیم‌های همگروه ما با توجه به بازیکنان لژیونر و بین‌المللی خود از توان بدنی بالایی برخوردار بودند و به خوبی از این برتری در کسب نتایج لازم مقابل تیم ما بهره گرفتند.

وی در خصوص اینکه علت گل نزدن امارات در سه مسابقه مرحله گروهی گفت: ما خیلی بد شانس بودیم و نتوانستیم از فرصت‌هایی که بدست آوردیم استفاده کنیم در مقابل حریفان ما از اندک موقعیت‌های خود به گل‌های برتری رسیدند.

کاتانچ در پایان گفت: ما در سخت‌ترین گروه جام ملت‌ها قرار داشتیم و با بضاعت فوتبال امارات نباید انتظار بیشتری از این تیم داشته باشید.

تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری قاطع مقابل عراق، کره شمالی و امارات به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های 2011 آسیا صعود کرد که ساعت 19:55 روز شنبه در این مرحله برابر کره‌جنوبی به میدان می‌رود.