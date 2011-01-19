به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، در پایان دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران برابر امارات آمار کلی بازی اعلام شد که طی آن محمد نوری با 10 کیلومتر و 195 متر دویدن در طول بازی دوندهترین بازیکن ایران در این مسابقه لقب گرفت.
پس از هافبک شماره 17 ایران، آندرانیک تیموریان با 9 کیلومتر و 770 متر و قاسم حدادیفر با 9 کیلومتر و 604 متر دویدن در زمین ردههای بعدی را در تیم کشورمان به خود اختصاص دادند.
البته محمد نوری عنوان دوندهترین بازیکن میدان را هم به خود اختصاص داد. یوسف جابر با 10 کیلومتر و 163 متر قرار هم در رده دوم دوندهترین بازیکن این بازی قرار گرفت.
تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری قاطع مقابل عراق، کره شمالی و امارات به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای 2011 آسیا صعود کرد که ساعت 19:55 دقیقه روز شنبه در این مرحله برابر کرهجنوبی به میدان میرود.
نظر شما