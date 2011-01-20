تشکیل ستاد برنامه ریزی و نظارت بر گسترش فعالیتهای قرآنی

عبدالله پورمظاهری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این ستاد به منظور هماهنگی بیشتر در اتخاذ تصمیمات و اجرای برنامه های مرتبط با امور قرآنی و استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های بخش های دولتی، خصوصی و مشارکت های مردمی در شهرداری های استان البرز تشکیل می شود.

وی افزود:‌انجام تبلیغات محیطی و محتوایی در فضاهای عمومی شهر، حمایت از برگزاری دوره های آموزش قرآنی، مشارکت و همکاری با رسانه های صوتی، تصویری و مکتوب در زمینه آموزش قرآن و درک مفاهیم و احکام آن، کمک به تولید و توزیع بروشورها و کتب موثر در زمینه مسائل قرآنی، برگزاری مسابقات آموزشی و جشنواره های فرهنگی، هنری در مراکز وابسته به شهرداریها از جمله جمله وظایف این ستاد خواهد بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر کرج همچنین کمک به تاسیس و راه اندازی کتابخانه های تخصصی قرآن و عترت، حمایت از برگزاری همایش ها، نشستها و نمایشگاههایی با موضوعات قرآنی با هدف معرفی آموزه ها و تعالیم قرآنی در قالب حقوق شهروندی، حمایت و مساعدت جهت ایجاد و راه اندازی موزه قرآن در شهر، حمایت از پژوهش ها و تحقیقات با موضوعات قرآنی،‌ ایجاد و راه اندازی فرهنگسراهای قرآن و عترت و همکاری در جهت جمع آوری قرآنهای کهنه از مساجد و حسینیه ها را از دیگر وظایف مهم این ستاد عنوان کرد.

البرز پیشتاز در برگزاری تشکیل اجلاس روسای فرهنگی کشور

رئیس مجمع مشورتی روسای کمیسیونهای فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شوراهای اسلامی شهرهای استان البرزهمچنین در ادامه سخنان خود استان البرز را پیشتاز در برگزاری تشکیل این مجمع در کشور ذکر کرد و گفت: استان البرز با برگزاری چهار اجلاس مشورتی پیشتاز در تشکیل این اجلاس نسبت به سایر استانهای کشور بوده است.

وی افزود:‌طرح ایجاد و تثبیت تشکیلات و ساختار اداری حوزه فرهنگی، اجتماعی شهرداریهای استان، طرح الزام مدیریت شهری شهرداری به تثبیت و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، طرح حمایت از بناها و اماکن و آثار تاریخی، دینی و ملی، طرح الزام شهرداریها به تدوین برنامه پنج ساله فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری،‌ طرح شناسایی و معرفی مشاهیر و مفاخر دینی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرهای استان و طرح الزام شهرداری به حمایت و گسترش فعالیتها و برنامه های قرآنی از اهم مصوباتی است که حاصل تلاش روسای کمیسیونهای فرهنگی شوراهای استان بوده است.

پورمظاهری اظهار امیدواری کرد: امیدواریم در سایه تلاشهای صورت گرفته شاهد بهبود وضعیت فرهنگی، اجتماعی شهرهای این استان با همکاری سایر نهادها و تمامی اقشار جامعه باشیم.