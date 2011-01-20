رشته بهداشت عمومی در دانشگاه آزاد ساری راه اندازی شد

احمد مظفری در گفتگویی افزود: با مجوز شورای گسترش آموزش عالی و موافقت دانشگاه آزاد اسلامی برای اولین بار و به عنوان اولین واحد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی ساری در رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی دانشجو خواهد پذیرفت.

وی خاطر نشان کرد: نتایج نهایی آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی پنج شنبه ۳۰ دی ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی http://www.azmoon.com اعلام می شود و ثبت نام قبول شدگان این آزمون شنبه و یکشنبه 9 و 10 بهمن در مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ساری انجام می شود.

مظفری تاکید کرد: اطلاعات کامل مربوط به زمان و چگونگی مراجعه افراد پذیرفته شده برای ثبت نام چهارشنبه هفته آینده ششم بهمن در پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون درج خواهد شد.



وی تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی ساری در رشته های کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی، زبان و ادبیات فارسی، آموزش دینی و عربی، تربیت بدنی، زبان انگلیسی، آموزش ریاضی، علوم تجربی، مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار، مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی، مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات، مهندسی تکنولوژی برق - قدرت، مهندسی تکنولوژی برق ـ شبکه های انتقال و توزیع برق، مهندسی تکنولوژی الکترونیک، مهندسی تکنولوژی معماری، ارتباط تصویری، مهندسی تکنولوژی صنایع چوب ـ سازه های چوبی و بهداشت عمومی دانشجو خواهد پذیرفت.



در آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی که در 102 رشته برگزار شد، 275 هزار داوطلب در سطح کشور شرکت کرده بودند که در نهایت 180 هزار نفر پذیرفته شدند.

