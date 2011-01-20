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۳۰ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۵

2 هزار مددکار ترویج کشاورزی در مازندران فعالیت می کنند

2 هزار مددکار ترویج کشاورزی در مازندران فعالیت می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست مدیریت ترویج کشاورزی مازندران گفت: دو هزار مددکار ترویجی در استان مشغول فعالیت هستند که باید از این افراد پشتیبانی بیشتری انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلابیان شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران چالوسی افزود: این مددکاران نقش ویژه ای در انتقال دانش به بهره برداران ایفاء می کنند و نقش هدایتی، نظارتی و حمایتی مجموعه دارند.

وی اظهار داشت: باید از بخش اداری به سمت مزرعه حرکت کنیم و تحقیقات را به مزرعه ببریم و از اجرای طرح های پایلوت بیرون آمده، وسعت حضور تحقیقات در مزرعه را گسترش دهیم.

رعیت پناه، رئیس مرکز تکنولوژی ترویج هراز (کاپیک) از اجرای هشت پروژه تحقیقاتی و اجرایی در مرکز خبر داد و انتقال دانش بومی و تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه ای را از سیاست های این مرکز اعلام کرد.

وی گفت: بنیاد نخبگان استان محقق این مرکز را به عنوان مخترع نمونه بخش کشاورزی معرفی کرد.
 
یحیی بطالی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران گفت: اعتبارات کافی به بخش تحقیقات باید اختصاص یابد.

وی همچنین بر تخصصی شدن تحقیقات کشاورزی تأکید کرد و افزود: فعالیت های تحقیقاتی باید تقاضا محور باشد.
 
وی  اظهار داشت: مجموعه تحقیقات کشاورزی باید در زمینه کاهش هزینه های تولید فعالیت های کشاورزی تحقیقات کاربردی انجام دهند.
 

کد مطلب 1236449

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