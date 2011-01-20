323 مجتمع آموزشی فعال در مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری شامگاه چهارشنبه در حاشیه شورای آموزش و پرورش استان در جمع خبرنگاران افزود: این مدارس به عنوان مراکزی برای آموزش معلمان مجهز بوده و نیازهای مراکز تحت پوشش را رفع می کنند.



وی، از مجتمع های آموزشی و پرورشی ترنم ولایت به عنوان تجربه جدیدی در کشور یاد کرد و گفت: هدف از تاسیس این مجتمع ها توسعه نظارت آموزش و پرورش در مدارس پراکنده روستایی است که توسط مدیر مجتمع مورد نظارت بالینی قرار گرفته و نواقص پنهان در آن آشکار می شود تا منجر به افزایش کیفی آموزش در این مدارس شود.



وی، ساماندهی نیروی انسانی را از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه دانست و افزود: در طول سال های گذشته دستورالعمل های متعددی در این راستا طراحی و اجرا شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: امسال حسب سیاست مقام عالی وزارت این دستورالعمل ها باید تعدیل و ویرایش شود.

